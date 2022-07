Foot - OM

OM : Marseille panique, Tudor lâche un message très fort

Publié le 23 juillet à 10h30 par Arthur Montagne

Après une lourde défaite contre Norwich (0-3) la semaine dernière, l'OM s'est de nouveau incliné contre une équipe de deuxième division anglaise, à savoir Middlesbrough (0-2). Au-delà du score, c'est surtout le contenu du match qui inquiète les fans marseillais. Néanmoins, Igor Tudor continue d'afficher sa confiance en vue de la saison qui débutera dans deux semaines.

L'OM connaît un été mouvementé. Mais pas de la façon dont les Marseillais l'attendaient. En effet, alors qu'un mercato très animé était espéré, notamment en vue de son retour en Ligue des champions, le début du recrutement de Pablo Longoria n'a pas répondu aux attentes au point de pousser au départ Jorge Sampaoli qui a décidé de démissionner de son poste d'entraîneur compte tenu du mercato pas assez ambitieux selon lui. Par conséquent, c'est Igor Tudor qui a été nommé sur le banc de l'OM. Mais ses débuts sont loin d'être convaincants.

Des débuts très poussifs pour l'OM

En effet, après une très lourde défaite contre Norwich, relégué en Championship, (0-3) la semaine dernière, l'OM affrontait une nouvelle fois une équipe de deuxième division anglaise, à savoir Middlesbrough. Le score est un peu moins lourd, puisque les Marseillais se sont inclinés 2 à 0, mais dans le contenu, c'est inquiétant. Le club phocéen a pris l'eau en seconde période, notamment avec les entrées de Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi qui ont semblé dépassés. Pas de quoi rassurer à seulement deux semaines du début de la saison en Ligue 1.

⏱90’ | 2️⃣ - 0️⃣ Fin de match, nos Olympiens s’inclinent au Riverside Stadium. #BOROOM 🔜 #BetisOM 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗮̀ 𝟮𝟬:𝟯𝟬 🗓 pic.twitter.com/0NJq8G29Q8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2022

Tudor s'explique...

Néanmoins, Igor Tudor rappelle que l'OM part quasiment de zéro avec le départ de Jorge Sampaoli. « Notre objectif aujourd'hui était de donner du temps de jeu aux joueurs et c'est ce que nous avons fait. Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, il y a donc beaucoup de joueurs fatigués. C'est normal, c'était attendu », assure-t-il en conférence de presse. Le Croate veut donc instauré un nouveau style de jeu auquel les joueurs doivent s'adapter, sans compter que de nombreuses recrues viennent d'arriver et vont également devoir s'acclimater. Par conséquent, Igor Tudor n'est pas réellement inquiet.

... et ne s'inquiète absolument pas