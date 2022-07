Foot - OM

OM : Le coup de gueule du clan Mbemba après la polémique sur son âge

Publié le 17 juillet 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Libre, Chancel Mbemba s’est donc engagé avec l’Olympique de Marseille. Le Congolais a signé un contrat jusqu’en 2025 avec le club phocéen. Une arrivée qui a raviver la polémique autour de son âge. Officiellement, Mbemba a 27 ans, mais personne ne sait réellement quand est né le nouveau joueur de l’OM. Dans son entourage, on a toutefois tenu à mettre les choses au point à ce sujet.

Après Samuel Gigot et Isaak Touré, l’OM accueille donc un nouveau défenseur central à l’occasion de ce mercato estival. Alors que son nom n’avait pas filtré jusqu’à présent, Chancel Mbemba s’est engagé avec les Phocéens. Libre, le Congolais s’est engagé jusqu’en 2025. Un renfort de poids pour la charnière d’Igor Tudor. Mais suite à ce transfert à l’OM, une polémique s’est ravivée autour de Mbemba, dont on ne connait pas la date de naissance exacte.

Mercato - OM : Longoria a bouclé un transfert, Tudor s’y oppose https://t.co/7eAAtcHyGq pic.twitter.com/bO2guv1F8L — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

4 dates de naissance pour Mbemba

Officiellement, Chancel Mbemba a donc 27 ans et est né le 8 août 1997. Telle est la date de naissance enregistrée par Anderlecht, son premier club en Europe. Toutefois, depuis plusieurs années maintenant, l’âge du Congolais est un véritable mystère puisque d’autres dates de naissance ont été évoquées pour lui. Ainsi, il a notamment été annoncé de Mbemba était d’abord né en 1988. Par la suite, il avait été enregistré comme né en 1991 à l’occasion d’un match de la CAN. Enfin, Chancel Mbemba avait lui déjà expliqué être né en 1990. Difficile donc d’y voir clair et cela n’a pas manqué de créer la polémique ces dernières années. Et comment expliquer une telle histoire autour du joueur de l’OM ? Ayant enquêté sur cette affaire, Romain Molina avait notamment mis en avant un trafic d’êtres humains. « Derrière les 4 dates de naissance, il y avait surtout un vrai trafic d'êtres humains entre la RDC et Anderlecht », a-t-il rappelé suite à l’arrivée de Mbemba au sein du club phocéen à l'occasion de ce mercato estival.

« Un faux débat »

Une polémique qui a d’ailleurs fait réagir le clan Mbemba. Proche du Congolais, Jean-François Lenvain a mis les choses au point dans des propos accordés à La Provence . « Même lui ne connaît peut-être pas son jour de naissance exact. Ne déconnons pas. Je connais le dossier par cœur. Six ans d’écart, c’est techniquement impossible pour un tel joueur qui joue beaucoup en souplesse et pas en force, et qui joue beaucoup saison après saison. Ça a pu poser problème à Anderlecht par le passé, mais aujourd’hui, ça reste un faux débat. On a des heures de vol ensemble, mais on n’a jamais abordé le sujet. Je crois que l’OM ne regrettera pas de l’avoir au cœur de sa défense », a-t-il mâché à propos de Chancel Mbemba.

« Mbemba ? Je suis heureux »