Transferts - ASSE: Perrin abandonne une piste sur le mercato

Publié le 26 juillet à 15h10 par Arthur Montagne

Ce n'est plus un secret, l'ASSE cherche à se renforcer sur le marché des transferts. Dans cette optique, la priorité est désormais de recruter un attaquant. Et alors que les Verts ont étudié la piste menant à Nicolas De Préville, libre depuis la fin de son aventure au FC Metz, l'ancien Bordelais ne semble plus être une priorité pour le club du Forez.

Après avoir bouclé les arrivées de Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro, l'ASSE souhaite désormais se renforcer dans le secteur offensif. Laurent Batlles espère voir débarquer au moins un attaquant très prochainement. Plusieurs pistes ont circulé ces derniers jours. Mais l'une d'entre elles serait écartée.

De Préville n'est plus une priorité

Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le FC Metz, Nicolas De Préville a en effet été annoncé dans le viseur de l'ASSE. Cependant, selon les informations de Peuple-Vert , malgré sa situation contractuelle intéressante, l'ancien Bordelais n'est plus une priorité pour la direction stéphanoise qui semble s'être tournée vers d'autres pistes.

