ASSE : Batlles réclame deux transferts, Perrin doit s'activer

Publié le 26 juillet à 10h30 par Arthur Montagne

Déjà active cet été sur le marché des transferts, l'ASSE n'a toutefois toujours pas déniché la perle rare pour renforcer son secteur offensif. Plusieurs noms ont circulé ces derniers jours, mais cela devient urgent. Laurent Batlles attend effectivement deux nouveaux attaquants afin de densifier son secteur offensif. L'une des pistes des Verts mènerait à Yoann Touzghar.

Après sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a conscience de la nécessité de renforcer un effectif amoindri par de nombreux départs, et non des moindres. En fin de contrat, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Ryad Boudebouz ou encore Romain Hamouma. Par conséquent, le secteur offensif de l'ASSE a été dépeuplé et n'a pas encore été renforcé. En effet, pour le moment, les Verts ont recruté Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro, mais aucun réel attaquant, ce qui risque de poser problème.

Perrin fixe la priorité

Ces derniers jours, Loïc Perrin assurait d'ailleurs que la priorité de l'ASSE est bel et bien de trouver un nouvel attaquant. « Tout le monde souhaite un attaquant complet : bon dos au but, qui prend la profondeur, qui soit dans la surface pour marquer… Celui-là sera difficile à trouver. Le projet de jeu de Laurent Batlles est d’avoir le ballon. Il veut des joueurs plutôt à l’aise techniquement. L’attaquant devra donc être capable de participer au jeu et d’avoir cet instinct d’aller dans la surface pour finir les actions […] On avait un profil qu’on n’a pas pu faire, donc on s’est mis sur d’autres pistes », assurait le coordinateur sportif des Verts.

L'ASSE en difficulté dans le secteur offensif

Il faut dire que pour le moment, l'ASSE ne dispose que d'un seul joueur capable d'assumer le poste d'avant-centre, à savoir Jean-Philippe Krasso. Mais selon les informations du Progrès , l'attaquant, qui sort d'un prêt de six mois réussi à l'AC Ajaccio, espère quitter le club cet été. Mais les Verts ne le laisseront pas partir sans avoir recruté au moins un attaquant supplémentaire. Et pour cause, Charles Abi est blessé et Laurent Batlles ne semble pas particulièrement avoir l'intention de s'appuyer sur lui cette saison.

