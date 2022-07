Foot - Mercato - PSG

PSG : Une grosse menace confirmée dans le feuilleton Mukiele

Publié le 26 juillet à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Attendu au PSG où son transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures, Nordi Mukiele sera donc, sauf incroyable rebondissement, la troisième recrue parisienne du mercato estival. Chelsea a pourtant tenté de relancer ce dossier ces derniers jours en proposant un deal XXL au RB Leipzig.

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Vitinha (22 ans, 40M€) et Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat), le PSG va continuer son mercato estival et vise encore du renfort. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’accord est imminent avec le LOSC pour Renato Sanches (24 ans), d’autant que le milieu de terrain portugais fait d’un transfert au Parc des Princes sa priorité absolue devant le Milan AC. Mais Sanches n’est pas le seul dossier brûlant du moment au PSG…

Mukiele au PSG, ça brûle

En effet, Nordi Mukiele (24 ans, RB Leipzig) s’apprête lui aussi à signer au PSG et fait déjà l’objet d’un accord total depuis maintenant deux jours. Le montant de son transfert avoisine les 15M€, bonus compris, et le défenseur français a lui-même confirmé son départ de Leipzig lundi soir dans un post publié sur Instagram : « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait me sentir chez moi depuis le tout premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre », a lâché Mukiele.

Chelsea a tenté le coup, mais…

Pourtant, le scénario aurait pu être différent pour le mercato estival de Nordi Mukiele. Foot Mercato révélait lundi que Chelsea, en quête de nouveaux visages en défense, avait tenté de relancer le feuilleton en proposant d’ailleurs au RB Leipzig un deal incluant le retour de Timo Werner pour tenter de rafler la mise avec Mukiele. Une tendance d’ailleurs confirmé sur son compte Twitter par le journaliste Fabrizio Romano, mais finalement, Chelsea n’a pas réussi à briser l’accord passé avec le PSG, et Nordi Mukiele s’apprête donc à retrouver la Ligue 1 quatre ans après l’avoir quittée.

