PSG : Galtier a déjà tout prévu pour son prochain renfort

Publié le 25 juillet à 23h15 par La rédaction mis à jour le 25 juillet à 23h15

Alors que Nordi Mukiele était attendu à Paris ce lundi soir, Christophe Galtier aurait déjà une petite idée en tête quant au rôle qu'occupera le Français au PSG. L'entraîneur parisien aurait un plan précis pour sa nouvelle recrue qui devra prouver sa polyvalence. En effet, Christophe Galtier aimerait utiliser son nouveau joueur à deux postes différents.

Nordi Mukiele au PSG, ça brûle ! Le défenseur international français devrait officiellement rejoindre le PSG dans les prochaines heures en provenance de Leipzig pour un montant avoisinant les 15M€. L'ancien Montpelliérain paraphera un contrat longue durée, le liant jusqu'en 2027 avec le PSG. Christophe Galtier a déjà tout prévu pour lui.

Polyvalence exigée

Christophe Galtier sait désormais comment il composera avec Nordi Mukiele. Le défenseur de 24 ans devrait évoluer à deux postes différents. Galtier souhaiterait l'inscrire dans la rotation sur le côté droit de sa défense avec Achraf Hakimi, mais également dans l'axe droit de sa défense à trois selon les informations de L'Équipe .

Mukiele a fait ses adieux