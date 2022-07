Foot - Mercato - PSG

PSG : Chelsea, l’ennemi du Qatar sur le mercato

Publié le 26 juillet à 14h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension qui lui permet de rivaliser avec les plus grands clubs européens sur le plan financier. Sur le mercato, le PSG s'est donc retrouvé en concurrence avec plusieurs équipes ambitieuses, à l'image de Chelsea. Depuis que Thomas Tuchel est l'entraîneur des Blues, les deux clubs se sont souvent retrouvés sur le marché des transferts.

Pour Dembélé, tout a changé

Pour commencer, le PSG et Chelsea ont tenté d'attirer Ousmane Dembélé. En effet, le contrat de l'international français arrivait à échéance au FC Barcelone et plusieurs clubs se sont manifestés, à l'image des Blues et des Rouge et Bleu. Il faut dire qu'au sein du club londonien, Ousmane Dembélé aurait pu retrouver Thomas Tuchel avec lequel il a réalisé la meilleure saison de sa carrière au Borussia Dortmund. Le PSG espère également attirer l'ancien Rennais afin de d'épauler Kylian Mbappé. Mais tout va changer. En effet, Chelsea décide finalement de miser sur Raheem Sterling tandis que le départ de Leonardo, remplacé par Luis Campos à Paris, a également tout relancé du côté du club de la capitale. Par conséquent, Ousmane Dembélé finira pas prolonger au FC Barcelone.

Chelsea a tout tenté pour Hakimi

Le dossier le plus chaud entre Parisiens et Blues est probablement celui d'Achraf Hakimi. Contraint de vendre, l'Inter Milan a accepté de sacrifier l'international marocain et deux clubs vont faire une offre : le PSG et Chelsea. Le club de la capitale française cherche depuis longtemps un latéral droit capable de s'imposer sur le long terme tandis que Thomas Tuchel, qui évolue dans un système à 3 axiaux, voit Hakimi comme le joueur idéal pour s'imposer dans un rôle de piston. Finalement, c'est le PSG qui raflera la mise pour environ 66M€. Un choix que l'ancien joueur du Real Madrid justifiera au moment de son arrivée : « Quand j'ai reçu ces deux offres, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je vienne à Paris, que j'allais y être heureux. J'ai eu la chance que mon arrivée s'accompagne de grands transferts. On a une équipe de rêve et je suis heureux d’en faire partie. »

🔴🔵Ça brule pour Hakimi au #PSG ! @DiMarzio et @FabrizioRomano confirment les infos @le10sport : le PSG et l’Inter sont très proches d’un accord pour 70M€ ! 🔥https://t.co/clSFKlo252 https://t.co/ThHHp7SjSe — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) June 23, 2021

L'Inter met en difficulté le PSG et Chelsea pour Skriniar

Plus récemment, les deux clubs se sont une nouvelle fois intéressés au même joueur, à savoir Milan Skriniar. Priorité de Luis Campos au PSG, l'international slovaque se retrouve également suivi par Chelsea. Un an après Achraf Hakimi, un autre joueur de l'Inter Milan est donc convoité par les clubs des capitales françaises et anglaises. Cette saison, Thomas Tuchel et Christophe Galtier aligneront un schéma à trois défenseurs centraux et cherchent donc un axial droit. Cependant, face aux exigences de l'Inter Milan, les Blues vont finalement se tourner Kalidou Koulibaly. De son côté, le PSG refuse également de répondre aux exigences du club lombard.

Pour Mukiele, Chelsea tente un coup inattendu