Mercato - PSG : La vérité sur le feuilleton Mauro Icardi

Publié le 26 juillet à 17h30 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, Mauro Icardi est annoncé sur le départ. Ce lundi, la presse allemande révélait que l’attaquant du PSG était dans l’orbite du Borussia Dortmund, qui chercherait un nouvel attaquant pour remplacer Sébastien Haller. Cependant, cette rumeur s’avérerait fausse, le dossier étant trop complexe aux yeux du club de la Ruhr.

Lors de ce mercato estival, le PSG voudrait recruter intelligemment. Dans cette optique, Luis Campos a déjà bouclé les arrivées de Vitinha, d'Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele. Mais le PSG compterait également dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs indésirables cet été. Dans cette optique, plusieurs joueurs seraient concernés par ce grand ménage prévu dans le vestiaire parisien, comme Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Initialement recruté pour prendre la succession d'Edinson Cavani, l’Argentin ne s'est pas réellement imposé et n’aurait aujourd'hui plus vraiment sa place dans le projet de Luis Campos, qui ne serait pas contre s’en débarrasser cet été. L’attaquant de 29 ans, lui, voyait un point de chute intéressant se présenter à lui avec le Borussia Dortmund d’après Sky Allemagne . Mais il n’en serait finalement rien.

Contrairement à ce qu’annonçait la presse allemande, RMC Sport affirme que le Borussia Dortmund ne serait pas intéressé par Mauro Icardi cet été. Le pensionnaire de Bundesliga serait bien à la recherche d’un nouveau buteur pour pallier l’absence de Sébastien Haller, dont un cancer des testicules vient de lui être diagnostiqué. Toutefois, le club de la Ruhr ne devrait pas se tourner vers le joueur du PSG.

Le dossier de l’Argentin serait trop complexe aux yeux du Borussia Dortmund. Le montant du transfert et le salaire de 7,5M€ annuels de Mauro Icardi constitueraient un véritable frein pour l’équipe d’Edin Terzic. De ce fait, le club de la Ruhr chercherait d’autres options moins chères sur le marché et qui peut venir seulement pour une saison. Ce lundi, Sky Allemagne évoquait les noms de Jhon Cordoba, Edin Dzeko et Krzysztof Piątek.

Mauro Icardi verrait donc cette potentielle opportunité pour son avenir s’envoler. Mais il ne serait pas dépourvu de solutions pour autant. Monza, fraîchement promu en Serie A, serait toujours intéressé par l’attaquant du PSG. Le club italien aurait d’ailleurs déjà établi des contacts avec Wanda Nara, la femme et agent du joueur de 29 ans. Cependant, rien ne serait encore fait pour Mauro Icardi, qui pourrait tout aussi bien rester puisque son contrat court jusqu'en juin 2024. Affaire à suivre...