Foot - Mercato - PSG

PSG : Les dessous de l’opération Mukiele sont dévoilés

Publié le 26 juillet à 16h45 par Thibault Morlain

Dans les prochaines heures, le PSG va donc officialiser l’arrivée de Nordi Mukiele. L’international français va s’engager en provenance du RB Leipzig et ainsi venir renforcer le secteur défensif de Christophe Galtier. Une nouvelle donc recrue pour Luis Campos, qui a visiblement réalisé une très belle affaire financière avec Mukiele.

Après Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG s’apprête à boucler sa troisième recrue de l’été. Très prochainement, le club de la capitale va annoncer l’arrivée de Nordi Mukiele. Un renfort très intéressant pour Christophe Galtier étant donné que le futur ex-joueur du RB Leipzig peut évoluer en tant que piston droit ainsi qu’en charnière centrale. Un joli coup pour le PSG et Luis Campos.

Mercato - PSG : Le prochain transfert de Campos est imminent https://t.co/NYa6J2MiQK pic.twitter.com/luDR3yelkS — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Leipzig demandait 20M€

Ce mardi, Footmercato en dit plus sur les détails économiques de l’opération Nordi Mukiele. Ainsi, il est expliqué qu’initialement Leipzig demandait 20M€. Le PSG devrait finalement payer moins que cela. Selon le média français, l’accord tournerait autour de 10M€ + des bonus. Dernièrement, on évoquait une opération totale de l’ordre de 15-16M€ pour Mukiele. Et ce paiement sera étalé sur 4 ans.

Un contrat de 5 ans

D’ici peu, Nordi Mukiele va donc parapher son contrat avec le PSG. Et cet engagement sera de l’ordre de 5 ans. L’international français devrait ainsi être lié avec le club de la capitale jusqu’en 2027.