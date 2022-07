Foot - Mercato - PSG

PSG : Rien ne se passe comme prévu pour Keylor Navas

Publié le 26 juillet à 15h30 par Dan Marciano

Restera, restera pas ? Keylor Navas doit faire un choix crucial cet été. Doublure de Gianluigi Donnarumma, le portier costaricien est heureux à Paris, mais pourrait être contraint de quitter la capitale pour retrouver du temps de jeu et enchaîner les rencontres. Il y a quelques semaines, le Napoli avait étudié cette piste, avant de lâcher l'affaire.

La saison dernière, Mauricio Pochettino avait refusé d'établir une hiérarchie claire au poste de gardien de but et de trancher entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, ce qui avait provoqué quelques incompréhensions. L'ancien portier du Milan AC l'a admis, il n'imagine pas revivre un an de concurrence. « Nous comprenons la situation, mais cela a été dur. Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix » avait confié Donnarumma avant de s'envoler au Japon. Arrivé récemment au PSG, Christophe Galtier a déjà pris sa décision.

« Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2 »

Questionné sur la concurrence entre les deux hommes, Christophe Galtier a confirmé que Keylor Navas serait la doublure de Gianluigi Donnarumma. « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens » a admis l'entraîneur du PSG.

Navas contraint de partir cet été ?

Agé de 35 ans, Keylor Navas n'a pas caché son envie de rester au PSG. « Je ne vois pas d'autre option » avait déclaré l'ancien du Real Madrid à la fin de la saison dernière. Pourtant, il est difficile d'imaginer l'international costaricien se satisfaire d'un rôle de doublure. Un départ ne serait pas écarté avant la fin du mercato estival.

