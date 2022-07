Foot - Mercato - OM

OM : Le premier constat de Jonathan Clauss après son transfert

Publié le 26 juillet à 19h15 par Dan Marciano

La préparation ne se déroule pas au mieux pour l'OM, défait par Middlesbrough puis par Norwich en match amical. Mais malgré ces résultats décevants, le club marseillais ne cède pas à la panique comme le confirme Jonathan Clauss, nouvelle recrue d'Igor Tudor. Selon l'arrière droit, les efforts fournis à l'entraînement pourraient expliquer ces contreperformances.

Deux matches de préparation, deux défaites pour Igor Tudor. L'OM s'est incliné face à Middlesbrough (2-0), puis par Norwich (3-0). Mais malgré ces deux résultats décevants, le technicien croate ne se montre pas particulièrement inquiet. « Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, il y a donc beaucoup de joueurs fatigués, c’est normal, c’était attendu. Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu’au début de la saison, nous serons en forme » a vait confié Tudor .

Transfert - OM : Coup de tonnerre pour le mercato de Longoria, Tudor va enrager https://t.co/ypdsvxnMte pic.twitter.com/ShPTmYrOBs — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

« Les séances sont dures, intenses »

Arrivé il ya quelques jours à l'OM, Jonathan Clauss a confirmé que le travail fourni à l'entraînement était important. « On s'entraîne, on fait de la salle, on travaille beaucoup. Les séances sont dures, intenses. On s'adapte à un autre style de jeu, on doit persévérer » a déclaré l'arrière droit dans les colonnes de La Provence.

A l'OM, il n'y a aucune « morosité »