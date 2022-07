PSG : Une nouvelle porte de sortie prestigieuse s’offre à Icardi

Foot - Mercato - PSG

Cherchant à dégraisser son effectif lors de ce mercato estival, le PSG pourrait bien pousser Mauro Icardi vers la sortie. L’Argentin n’aurait plus vraiment sa place dans le projet parisien et pourrait donc rejoindre un nouveau club cet été. D’ailleurs, un nouveau point de chute serait en train de s’offrir à lui.

Outre ses chantiers à mener à bien, le PSG cherche aussi à dégraisser son effectif cet été. Le club de la capitale et Luis Campos voudraient se débarrasser de quelques indésirables afin de ne garder que les plus concernés par le projet, alléger sa masse salariale et récupérer des fonds. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ ces derniers jours, dont Mauro Icardi. Ne se montrant pas à la hauteur des attentes, l’Argentin a perdu sa place au PSG et pourrait être poussé vers la sortie cet été. Jusqu’à présent, les prétendants ne se bousculaient pas vraiment pour s’attacher ses services hormis en Serie A. Mais un nouveau club penserait à se pencher sur son dossier.

News via @Sky_Marc & @westsven: In the case that BVB has to replace Haller there are four options, #BVB has already discussed: Icardi, Piatek, Cordoba and Dzeko. But nothing concrete at this stage. BVB expects a diagnosis this week. @SkySportDE 🇨🇮🇦🇷🇵🇱🇨🇴🇧🇦