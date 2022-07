Foot - Mercato - PSG

PSG : Un joueur de Galtier perd patience sur le mercato

Publié le 26 juillet à 09h45 par Arthur Montagne

Resté à Paris pendant la tournée estivale au Japon, Georginio Wijnaldum n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier. Un départ du PSG est donc prévu et l'AS Roma semble être la piste la plus chaude pour le mercato du Néerlandais. Cependant, les négociations peinent à se conclure, ce qui agacerait Wijnaldum en coulisses qui commence à s'impatienter.

Cet été, l'un des objectifs du PSG sera de dégraisser son effectif. Dans cette optique, une liste de joueurs indésirables a été dressée parmi laquelle figurent Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum. Ce dernier semble d'ailleurs être le plus proche du départ puisque l'AS Roma fait le forcing pour boucler son arrivée.

🔴🔵Alors que le #PSG a des difficultés sur le mercato, Al-Khelaïfi entre en scène.▶️Selon nos infos, il négocie pour Sanches▶️Il est en contact avec Leipzig pour Mukiele▶️Excellentes relations avec Friedkin (AS Roma) pour Wijnaldum📝 @le10sport https://t.co/p1XnwK9DQZ — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) July 21, 2022

Mourinho attend Wijnaldum...

En effet, selon les informations du Corriere dello Sport , José Mourinho a fait de Georginio Wijnaldum sa grande priorité sur le mercato et souhaite boucler son arrivée le plus rapidement possible. Dans cette optique, l'AS Roma et le PSG ont entamé des négociations sur la base d'un prêt avec option d'achat. Mais le salaire du Néerlandais, estimé à 9M€ par an pose problème pour les finances du club italien. Les discussions se poursuivent donc.

... qui s'inquiète de la lenteur des négociations