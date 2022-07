Foot - Mercato - PSG

PSG : Un renfort inattendu en attaque se confirme pour Galtier

Publié le 26 juillet à 08h30 par Bernard Colas

Prêté ces deux dernières saisons au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a eu l’occasion de s’illustrer en Ligue 1. Désormais, l’attaquant de 20 ans est de retour au PSG, mais pour combien de temps ? Alors qu’un nouveau départ semblait inéluctable pour lui, ses prestations lors de la tournée au Japon et l’arrivée de Christophe Galtier à la tête du club pourraient relancer son avenir.

Après un prêt de deux ans au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a retrouvé le PSG à la reprise. L’attaquant de 20 ans sort d’un passage concluant dans le nord de la France, avec 7 buts inscrits en Ligue 1 lors de son premier passage chez les Sang et Or avant de faire mieux la saison suivante avec 12 réalisations en 32 matches. De quoi faire grimper sa cote dans ce mercato estival, et placer Kalimuendo comme le candidat idéal à un départ. À l’instar d’autres pépites avant lui, le natif de Suresnes semblait en effet condamné à quitter le Paris Saint-Germain. Un moyen pour lui de disposer d’un temps de jeu supérieur ailleurs et pour le club de la capitale de renflouer les caisses tout en allégeant sa masse salariale. Cependant, Arnaud Kalimuendo pourrait bénéficier d’un concours de circonstances lui permettant d’avoir, enfin, sa chance sous le maillot du PSG.

Kalimuendo a marqué des points

Appelé avec le reste du groupe au Japon pour la tournée de présaison, Arnaud Kalimuendo n’a pas manqué de se faire remarquer. Le jeune titi a trouvé le chemin des filets à deux reprises au cours des trois matches amicaux disputés par le PSG et a affiché des qualités intéressantes sur le terrain. En dehors aussi, Kalimuendo s’est distingué comme l’explique RMC ce lundi. Christophe Galtier a apprécié la bonne humeur et la mentalité du joueur, et l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse : « Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match. » Pour autant, Galtier sait que tout reste possible en plein mercato.

Tous les buteurs du #PSG lors des matchs amicaux :1- Neymar, Kalimuendo, Messi, Mbappé, Sarabia : 2 buts6- Sergio Ramos, Gassama et Nuno Mendes : 1. - Icardi : 0 pic.twitter.com/WnTvPYPvQw — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 25, 2022

Galtier compte sur Kalimuendo

« Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé , a ajouté Christophe Galtier. Il y a la réalité du marché. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club. » Si cela ne tenait qu’à Christophe Galtier, Arnaud Kalimuendo aurait pourtant l’occasion d’avoir sa chance avec son club formateur. D’après les informations divulguées par Ben Jacobs, journaliste à CBS , le technicien français compte sur l’attaquant pour la saison à venir. Christophe Galtier serait un grand fan d’Arnaud Kalimuendo et voudrait profiter son potentiel pour sa première année à la tête du PSG. Mais de son côté, Luis Campos affiche une position différente.

Luis Campos pas opposé à son départ, via un transfert ou un prêt