PSG : C’est confirmé, ça bouge pour le mercato du Qatar

Publié le 26 juillet à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les transferts de Nordi Mukiele et Renato Sanches sont sur le point d’être officialisés par le PSG, le mercato est enfin en train de s’accélérer au sein du club de la capitale. Christophe Galtier a confirmé du mouvement probable pour son effectif et malgré son changement de politique, le Qatar ne manque pas d’ambitions.

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Vitinha (40M€) et Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat), le PSG entend bien continuer à se renforcer en cette période de mercato. En plus de la gestion des indésirables dont Luis Campos tente désespérément de se séparer (Icardi, Kurzawa, Rafinha, Wijnaldum, Ander Herrera, Kehrer…), le conseiller sportif du PSG doit continuer de renforcer l’effectif avec une nouvelle politique financière adoptée par le Qatar : ne plus surpayer les joueurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Gianluca Scamacca, qui file à West Ham, a échappé au PSG. Mais Campos a d’autres dossiers chauds sur le feu…

Ça brûle pour Sanches et Mukiele

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG et le LOSC sont tout proches de trouver un accord pour le transfert de Renato Sanches, d’autant que le milieu de terrain portugais a fait du club de la capitale sa priorité absolue sur le mercato plutôt que le Milan AC. Ce transfert est donc en excellente voie, et celui de Nordi Mukiele (24 ans) semble quant à lui d’ores et déjà bouclé puisque le défenseur français du RB Leipzig fait l’objet d’un accord total. L’ancien joueur de Montpellier s’apprête à débarquer au PSG pour 15M€, et son club a même officialisé les négociations avec le club francilien.

Galtier confirme pour les recrues imminentes au PSG

Lundi après-midi, après la victoire du PSG en match amical face au Gamba Osaka (6-2), Christophe Galtier a fait le point sur le mercato parisien et a notamment été interrogé directement sur les pistes Mukiele et Sanches : « Je vous lis, je vous écoute. Le club travaille pour améliorer et rendre plus fort cet effectif. On va prendre l'avion, on va faire un long trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrit on aura peut-être un ou deux, voire trois joueurs de plus, quatre, cinq (sourire). On verra ce qui va se dérouler cette semaine », a confié l’entraîneur du PSG, qui attend bel et bien du renfort dans les prochains jours.

Qui pour la suite du mercato ?

Et concernant la fin du mercato estival, il semble que le PSG ait encore plusieurs dossiers brûlants sur le feu puisque Luis Campos semble attendre encore un renfort en défense centrale avec l’échec qui se dessine dans le dossier Milan Skriniar (Inter Milan), ainsi qu’un buteur pour venir épauler Kylian Mbappé. Reste à savoir si le PSG trouvera rapidement son bonheur…