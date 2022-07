Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition à 12M€ pour le prochain départ ?

Le PSG et Georgino Wijnaldum, c’est bientôt de l’histoire ancienne. En effet, après un an plus que compliqué à Paris, Wijnaldum va quitter le club dès cet été. Et l’AS Rome a fait du milieu de terrain néerlandais sa priorité. D’ailleurs, un accord semblerait être proche d’être trouvé entre les deux clubs. Mais le PSG ne veut pas laisser filer Wijnaldum à n’importe quel prix…

Dans sa mission dégraissage XXL, le PSG a dressé une longue liste d’indésirables. Parmi les joueurs invités à aller voir ailleurs, on trouve notamment Georginio Wijnaldum. Arrivé l’été dernier avec l’étiquette de grosse recrue après son passage à Liverpool, le Néerlandais a fortement déçu cette saison. Ainsi, le club et le joueur lui-même souhaitent mettre fin à leur collaboration dès cet été. L’AS Rome serait très intéressée.

Un accord proche d’être trouvé !

Mieux, la presse italienne annonce ce lundi que Georginio Wijnaldum serait très proche de l’AS Rome. Alors que José Mourinho a déjà convaincu le joueur par téléphone, le club romain serait sur le point de boucler un accord avec le PSG. Si le problème était l’aspect financier de l’opération, les bonnes relations entre les Friedkin et Nasser Al-Khelaïfi pourraient accélérer les choses dans un sens positif.

Le PSG impose sa condition