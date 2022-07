Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert réglé au téléphone par José Mourinho ?

Publié le 25 juillet à 09h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte plus sur lui seulement un an après son arrivée en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum figure sur les tablettes de l’AS Roma. Et le milieu de terrain néerlandais, rapidement convaincu par le discours de José Mourinho, semble déterminé à rallier le club de Serie A.

Ce n’est plus un secret pour personne, Luis Campos et Christophe Galtier ont dressé une liste d’élément indésirables au sein du PSG sur laquelle figurent notamment les noms de Mauro Icardi, Rafinha, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Abdou Diallo ou encore Georginio Wijnaldum. Et la porte de sortie semble toute trouvée pour ce dernier…

EXCLU @le10sport : Newcastle débarque pour Draxler !➡️ Prise de contact avec le PSG et les représentants du joueur➡️ Le PSG veut entre 20 et 30 M€➡️ Paris pousse clairement Draxler vers la sortie#Mercato #PSG #Newcastle #NUFCTransfers #nufcfans https://t.co/Soe491sGPU — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 24, 2022

Wijnaldum à l’AS Rome, ça brûle

En effet, ces derniers jours, il a été question d’un vif intérêt de la part de l’AS Rome qui semble clairement se préciser pour Wijnaldum. Décevant pour sa première saison au PSG après son arrivée libre de Liverpool l’été dernier, le milieu de terrain néerlandais semble clairement se rapprocher de la capitale italienne.

Mourinho l’a convaincu