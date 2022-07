Foot - Mercato - PSG

PSG : Un crack a déjà conquis Christophe Galtier

Publié le 25 juillet à 07h00 par Arthur Montagne

Très impressionnant du haut de ses 16 ans, Warren Zaïre-Emery réalise une excellente préparation avec le PSG. A tel point que Christophe Galtier salue les prestations du jeune milieu de terrain qui pourrait bien intégrer la rotation du club parisien plus rapidement que prévu.

A l'occasion de la tournée estivale du PSG au Japon, un joueur se distingue particulièrement, à savoir le très jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery. Âgé de 16 ans, le milieu de terrain qui vient de signer son premier contrat professionnel, impressionne aux entraînements et en match comme en témoigne sa prestation face aux Urawa Red Diamonds (3-0). Et Christophe Galtier n'est pas passé à côté de ses prestations.

«Warren est surprenant de maturité et de clairvoyance»

« Warren est surprenant de maturité et de clairvoyance. Il a le privilège énorme d’être au contact de ces grands joueurs. Je souhaite intégrer nos meilleurs jeunes à nos côtés, c’est aussi la volonté de la direction sportive et de la présidence, afin qu’ils puissent s’épanouir au sein de leur club formateur », assurait le nouvel entraîneur du PSG en conférence de presse.

Zaïre-Emery dans la rotation du PSG ?

Par conséquent, il y a de fortes chances que Warren Zaïre-Emery entre dans la rotation du PSG cette saison. Ander Herrera et Georginio Wijnaldum ne sont plus du tout dans les plans de Christophe Galtier, tandis que Leandro Paredes pourrait être vendu. Par conséquent, aux côtés de Marco Verratti, Vitinha, Idrissa Gueye et probablement Renato Sanches, le milieu de terrain de 16 ans pourrait avoir son mot à dire cette saison..