Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Mukiele, Campos s'active pour un autre transfert

Publié le 26 juillet à 10h45 par Arthur Montagne mis à jour le 26 juillet à 10h52

Dans les prochaines heures, le PSG va officialiser le transfert de Nordi Mukiele qui débarquera en provenance du RB Leipzig. Mais Luis Campos n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. En effet, les discussions devraient s'accélérer dans les prochaines heures avec le LOSC en ce qui concerne Renato Sanches.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto, puis le prêt d'Hugo Ekitike, le PSG s'apprête à boucler sa troisième recrue qui sera selon toute vraisemblance Nordi Mukiele. Capable de jouer axe droit dans une défense à trois ou piston, l'international français va pouvoir s'imposer comme un élément important dans la rotation de Christophe Galtier. Une fois l'arrivée de Mukiele entérinée, Campos espère boucler rapidement un quatrième transfert.

Après Mukiele, le PSG accélère pour Renato Sanches

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et le LOSC sont proches de trouver un accord pour le transfert de Renato Sanches qui souhaite absolument rejoindre le club de la capitale. D'ailleurs, Fabrizio Romano confirme la tendance, assurant que des discussions sont prévues cette semaine afin d'accélérer les négociations pour boucler le transfert du milieu de terrain portugais.

EXCLU @le10sport : PSG et LOSC tout proche d'un accord pour Renato Sanches !✅ Lille accepte la décision du joueur qui veut Paris et rien d'autre✅ 2 options à discuter ce week-end : Transfert ou prêt avec option✅ Sauf cataclysme, il sera Parisienhttps://t.co/R5Vvj39iT1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 23, 2022

Galtier confirme que ça va bouger