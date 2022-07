Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un dossier du mercato bientôt relancé ?

Publié le 26 juillet à 16h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG espère bien dégraisser son effectif. Mais alors que ce chantier semble au point mort, tout pourrait prochainement être relancé. A l'image de l'avenir d'Abdou Diallo. Convoité par l'AC Milan, le défenseur central serait toujours suivi de près par les Rossoneri qui devraient prochainement revenir à la charge.

Bien décidé à vendre, afin d'alléger son effectif, le PSG peine pour le moment à dégraisser. Alphonse Areola a été transféré définitivement à West Ham tandis que l'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marcin Bulka. De son côté, Colin Dagba a été prêté à Strasbourg, mais c'est encore loin d'être suffisant pour la direction parisienne qui espère bien continuer à alléger son effectif.

Diallo toujours la priorité de l'AC Milan ?

Parmi les joueurs annoncés sur le départ, le cas d'Abdou Diallo est assez calme. Et pourtant, l'international sénégalais a été annoncé proche de Naples ces derniers jours. L'AC Milan a également manifesté son intérêt pour l'ancien Monégasque. Et alors que ce dossier semblait en stand by, Tuttosport révèle que le club lombard pourrait prochainement revenir à la charge après avoir réglé le transfert de Charles De Ketelaere, priorité milanaise sur le mercato.

