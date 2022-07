Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos fixe une condition à 10M€ pour ce transfert

Publié le 26 juillet à 16h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte plus du tout sur lui pour l’avenir, Georginio Wijnaldum se rapproche sensiblement d’un prêt vers l’AS Rome. Mais les discussions se poursuivent dans ce dossier où Luis Campos veut impérativement inclure une option d’achat obligatoire de 10M€.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a dressé une longue liste de joueurs indésirables en cette période de mercato (Icardi, Kurzawa, Draxler, Rafinha, Gueye, Kehrer, Wijnaldum…), et certains d’entre eux ont même été privés de la tournée estivale au Japon. La plupart de ces départs sont compliqués à boucler, et le plus proche de la sortie semble être Georginio Wijnaldum.

Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ en excellente voie https://t.co/7DsHMOPY6W pic.twitter.com/8dHA1u439a — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Ça se précise pour Wijnaldum à l’AS Rome

En effet, l’AS Rome paraît déterminée à faire venir le milieu de terrain néerlandais de 31 ans, décevant depuis son arrivée au PSG il y a un an. La tendance d’un prêt de Wijnaldum semble se préciser de jour en jour, mais les discussions ne sont pas pour autant terminées entre les deux clubs.

Le PSG veut une option d’achat obligatoire