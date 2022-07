Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ en excellente voie

Publié le 26 juillet à 12h45 par Arthur Montagne

Loin d'être considéré comme un cadre aux yeux de Christophe Galtier, Leandro Paredes pourrait quitter le PSG dans les prochains jours. La Juventus semble clairement dans le coup pour recruter l'international argentin, à tel point l'entourage de Paredes serait très confiant quant à l'issue de discussions.

Cet été, le PSG espère bien alléger son effectif, notamment dans l'entrejeu. Et pour cause, Christophe Galtier devrait utiliser un système avec deux milieux de terrain. Un joueur épaulera donc Marco Verratti et cela pourrait être Vitinha, ou Renato Sanches, dont le transfert s'accélère, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Par conséquent, il risque d'y avoir embouteillage dans ce secteur de jeu. Ander Herrera et Georginio Wijnaldum sont clairement poussés au départ au point d'avoir été laissé à Paris pendant la tournée estivale au Japon. Mais le cas Leandro Paredes devrait également faire parler.

Paredes confiant pour son transfert ?

En effet, l'international argentin n'entre pas totalement dans les plans de Christophe Galtier comme en témoigne son faible temps de jeu durant les matches de préparation au Japon. Par conséquent, le PSG ne s'opposera pas à un transfert et la Juventus serait particulièrement intéressée. Selon les informations de TyC Sports , l'optimisme serait d'ailleurs de rigueur au sein de l'entourage du joueur, comme à la Juve.

Mercato - PSG : Paredes a tranché pour son transfert https://t.co/Szb9mMaYj0 pic.twitter.com/BfNVSc4wA5 — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

La Juventus doit dégraisser

Néanmoins, la Juventus va devoir vendre avant de passer à l'action pour le transfert de Leandro Paredes, estimé à 10M€. Dans cette optique, le contrat d'Aaron Ramsey va être résilié tandis qu'Arthur est clairement poussé au départ. Valence et Arsenal seraient intéressés. Et la récente blessure de Paul Pogba, qui pourrait être absent deux mois, devrait convaincre la Juventus de passer à l'action pour Leandro Paredes.