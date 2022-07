Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos boucle un deal à 10M€ sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 28 juillet 2022 à 09h48

Annoncé comme étant la grande priorité de l’AS Rome qui est en quête d’un gros renfort au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum s’apprête à quitter le PSG. Un accord sur les bases d’un prêt avec obligation d’achat aurait été trouvé entre les deux clubs pour le milieu de terrain néerlandais, qui va donc partir seulement un an après son arrivée au Parc des Princes.

Si le PSG enchaine les recrues sur le mercato avec les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike ains que Nordi Mukiele, et alors que Renato Sanches (LOSC) va bientôt suivre comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, qu’en est-il dans le sens des départs? Luis Campos et Antero Henrique cherchent toujours à dégraisser, et Wijnaldum s’apprête à montrer la voie aux autres indésirables.

Wijnaldum à l’AS Rome, ça brûle

Le Corriere della Sera annonce qu’un accord a été trouvé entre le PSG et l’AS Rome pour un prêt de Georginio Wijnaldum, qui sera assorti d’une obligation d’achat fixée à 10M€ liée à une qualification du club italien en Ligue des Champions la saison prochaine. Une tendance confirmée par La Repubblica .

Le PSG proche de boucler un dossier important

Alors qu’il n’a jamais trouvé son rythme de croisière depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum va donc avoir l’occasion de se relancer à l’AS Rome. Reste à savoir si cet accord sera confirmé dans les prochaines heures.