Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour cet indésirable

Le Paris Saint-Germain cherche toujours à se débarrasser de ses joueurs indésirables. Parmi eux, on retrouve notamment Georginio Wijnaldum. L’international néerlandais, arrivé l’année dernière en provenance de Liverpool, n’a pas convaincu au PSG. Depuis quelques semaines, l’AS Rome est sur le coup, il ne manquerait d’ailleurs plus grand chose pour que l’opération se concrétise.

Le mercato du Paris Saint-Germain semble s’accélérer. Après les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG a officialisé ce mardi le recrutement de Nordi Mukiele. L’ancien Montpelliérain arrive en provenance du RB Leipzig contre 10M€, plus des bonus. Si les choses bougent dans le sens des arrivées, du mouvement du côté des départs est également attendu. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha et Georginio Wijnaldum ont été écartés du groupe et doivent trouver une porte de sortie cet été.

Le plus proche de s’en aller est probablement l’international néerlandais. Arrivé libre l’année dernière, après cinq saisons passées à Liverpool, Wijnaldum n’a clairement pas convaincu pour sa première saison sous les couleurs parisiennes. Des couleurs qu’il pourrait bien ne plus jamais reporter. Depuis quelques semaines, il est annoncé du côté de l’AS Rome et ce dossier pourrait bien s’accélérer dans les prochains jours. Fabrizio Romano indique que la Louve et le PSG seraient en contact direct. Les deux parties souhaiteraient que ce dossier soit réglé rapidement, mais ne sont pas encore parvenues à un accord définitif. Le joueur quant à lui bénéficie d’autres propositions, mais donne sa priorité à la Roma.

AS Roma and Paris Saint-Germain, in direct contact for Gini Wijnaldum. All parties keen on completing the move but there’s still work to be done on salary/more details. 🇳🇱 #ASRomaWijnaldum also has other proposals but he’s now giving priority to Roma as fav destination. pic.twitter.com/IzmvmROet0