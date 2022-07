Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a envoyé un nouveau message aux indésirables

Publié le 27 juillet 2022 à 17h10 par Amadou Diawara

Recruté par le PSG pour prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Christophe Galtier a déjà écarté totalement cinq joueurs de son groupe : Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Rafinha. Non convoqués pour la tournée au Japon, ces cinq indésirables du PSG n'auraient pas été conviés ce mercredi pour le retour des hommes de Christophe Galtier au Camp des Loges.

Alors que Leonardo et Mauricio Pochettino ont été remerciés, Nasser Al-Khelaïfi a choisi de s'offrir les services de Luis Campos et de Christophe Galtier pour les remplacer. Et si leur mission première est de renforcer l'effectif du PSG cet été, une autre tâche est d'une importance cruciale à Paris : dégraisser.

Mercato - PSG : Kimpembe se fait interpeller pour son avenir https://t.co/cYoAWSQHoh pic.twitter.com/nGvbBLMGdA — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Kurzawa, Draxler, Wijnaldum, Herrera et Rafinha toujours à l'écart au PSG ?

Alors que Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont déjà été recrutés, Luis Campos et Christophe Galtier s'activeraient également pour faire le ménage dans l'effectif du PSG. Dans cette optique, le nouveau conseiller football et le nouvel entraineur parisiens ont déjà identifié plusieurs indésirables, dont cinq qui sautent aux yeux : Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Rafinha.

Nordi Mukiele et Hugo Ekitike ont rejoint le groupe de Galtier