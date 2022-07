Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier bouleverse les plans d'un joueur sur le mercato

Publié le 27 juillet 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

En vue de dégraisser son effectif, le PSG a fixé une liste de joueurs indésirables sur laquelle figurent notamment Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. En revanche, Danilo Pereira semble avoir convaincu Christophe Galtier de le conserver cet été. La polyvalence du Portugais plaide en sa faveur.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de vendre afin d'alléger un effectif pléthorique. Dans cette optique, quatre joueurs sont clairement identifiés comme indésirables, à savoir Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler, qui n'ont pas été conviés au Japon pour la tournée estivale du PSG, ou encore Mauro Icardi et Leandro Paredes. En revanche, en ce qui concerne Danilo Pereira, c'est un gros retournement de situation.

Danilo Pereira a convaincu Galtier...

En effet, selon les informations de RMC Sport , le milieu de terrain portugais a convaincu Christophe Galtier durant la tournée au Japon. Danilo Pereira se montre pleinement appliqué dans le projet du PSG et son expérience, tout comme sa polyvalence, font l'unanimité à Paris. Par conséquent, bien qu'un départ ait été évoqué par le passé, l'ancien joueur du FC Porto ne fait plus partie de la liste des indésirables à Paris. Foot Mercato ajoute que Christophe Galtier lui aurait donc communiqué sa volonté de le conserver cet été alors que son contrat s'achève en juin 2025.

EXCLU @le10sport : Kimpembe vient de prendre sa décision, il reste au PSG !➡️ Il a réfléchit cet été, oui➡️ Il a été contacté par un seul club : Chelsea. Qui n'a pas fait d'offre➡️ Il a été conforté par Campos et Galtier#MercatoPSG #Mercato #PSGhttps://t.co/tXYqY7Khln — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 26, 2022

... qui attend tout de même des ventes