PSG : Nouvelle direction pour le mercato de Kimpembe

Publié le 27 juillet à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ ces dernières semaines, Presnel Kimpembe avait jeté un gros froid sur sa situation personnelle au PSG. Le défenseur français était annoncé dans le collimateur de Chelsea, mais au finalement, il a pris une décision forte et envisage de rester au sein du club formateur, bouclant ainsi son mercato.

Alors que le PSG a dressé une longue liste d’éléments indésirables et poussés vers la sortie en cette période de mercato estival (Icardi, Ander Herrera, Wijnaldum, Rafinha, Kurzawa, Draxler, Diallo, Kehrer, Gueye…), d’autres joueurs pourraient être concernés par un départ. C’est notamment le cas de Keylor Navas qui s’est publiquement vu signifier de la part de Christophe Galtier qu’il serait doublure de Donnarumma cette saison au PSG, ou encore de Presnel Kimpembe qui avait mis la pression dès le début de l’été au sujet de son avenir.

EXCLU @le10sport : Kimpembe vient de prendre sa décision, il reste au PSG !➡️ Il a réfléchit cet été, oui➡️ Il a été contacté par un seul club : Chelsea. Qui n'a pas fait d'offre➡️ Il a été conforté par Campos et Galtier#MercatoPSG #Mercato #PSGhttps://t.co/tXYqY7Khln — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 26, 2022

« Mon prochain contrat sera important »

Le 5 juin dernier, alors qu’il était en rassemblement avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe avait fait le point sur sa situation personnelle au PSG en jetant un gros froid pour la suite de sa carrière malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », avait indiqué Kimpembe qui avait donc interpellé Luis Campos.

Chelsea à fond sur Kimpembe

Rapidement, le défenseur central du PSG a commencé à être annoncé dans le viseur des cadors étrangers, et deux pistes se sont rapidement dégagées au sujet de Presnel Kimpembe : la Juventus Turin et surtout Chelsea. Finalement, le club italien a jeté son dévolu sur le Brésilien Bremer, mais les Blues quant à eux sont toujours à la recherche de renfort défensif. Et Thomas Tuchel, qui a toujours gardé un œil sur Kimpembe depuis son départ du PSG et avait déjà tenté de l’attirer à Chelsea il y a un an, fait donc office de grande menace dans ce dossier. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos peuvent souffler…

Kimpembe a décidé de rester au PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mardi, Chelsea a bel et bien contacté Presnel Kimpembe cet été pour essayer de le transférer, mais l’international français a déjà tranché : il ne quittera pas le PSG cet été. Kimpembe rêve d’une victoire finale en Ligue des Champions avec son club formateur, et à quelques mois seulement de la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France, il entend bien continuer son aventure au Parc des Princes et profiter du nouveau système à trois défenseurs mis en place par Christophe Galtier. Le mercato de Kimpembe est donc réglé, et Chelsea devra aller trouver son bonheur avec un autre défenseur.