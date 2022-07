Foot - Mercato - PSG

PSG : Kimpembe veut rester au PSG, grande nouvelle pour son avenir

Publié le 26 juillet à 21h30 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, l’avenir de Presnel Kimpembe a fait énormément parler sur le marché des transferts. Tout était parti de déclarations du joueur du PSG, qui réclamait à discuter avec sa direction. Cela avait alors jeté un froid et un possible départ était alors évoqué. Chelsea et Thomas Tuchel étaient à l’affût, mais Kimpembe a décidé de rester au PSG. D’ailleurs, l’histoire pourrait être loin d’être terminée…

Au PSG, on va désormais évoluer à 3 défenseurs centraux. Alors que Luis Campos travaille pour faire venir Milan Skriniar, dernièrement, il n’était pas certain que Presnel Kimpembe reste au sein de son club formateur. En effet, l’international français se posait visiblement des questions quant à son avenir. Il avait ainsi demandé à discuter avec la nouvelle direction du PSG. Un feuilleton qui a alors fait énormément parler sur le marché des transferts. Un départ de Kimpembe était ainsi au coeur des rumeurs et plusieurs clubs étaient intéressés à l’instar de l’Atlético de Madrid, mais surtout de Chelsea. Chez les Blues, Thomas Tuchel souhaiterait retrouver son ancien défenseur central, connu au PSG, afin notamment de pallier les départs de Rüdiger et Christensen.

Le dernier mot pour Kimpembe…

Ce mardi, Ben Jacobs a fait un nouveau point concernant l’avenir de Presnel Kimpembe. Le journaliste de CBS a ainsi assuré que Christophe Galtier avait développé une très forte relation avec son défenseur central. Malgré cela, une vente resterait possible, mais tout dépendrait de Kimpembe lui même. En effet, même si le PSG venait à tomber d’accord pour un transfert de son joueur, c’est le Parisien qui aurait le dernier pour quitter ou non son club formateur.

… qui a choisi de rester au PSG

Que va donc décider Presnel Kimpembe ? le10sport.com vous a révélé que le défenseur central du PSG avait finalement tranché pour son avenir. Et le champion du monde souhaite finalement rester au sein du club de la capitale. Après des discussions avec Luis Campos, durant lesquelles le Portugais lui a fait savoir qu'il voulait qu’il reste, Kimpembe a ainsi fini d’être convaincu de continuer au sein du groupe de Christophe Galtier.

Et maintenant une prolongation ?

La belle histoire d’amour ne devrait pas s’arrêter maintenant entre le PSG et Presnel Kimpembe. Elle pourrait d’ailleurs continuer encore un certain temps, au-delà même du contrat actuel liant le défenseur central au club de la capitale qui court actuellement jusqu’en 2024. En effet, selon les informations de Ben Jacobs, au PSG, on n’exclurait pas une prolongation de Kimpembe. Un dossier qui pourrait donc être ouvert au cours des prochaines semaines…