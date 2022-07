Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge en coulisses pour Memphis Depay

Publié le 26 juillet à 19h30 par Quentin Guiton

Durant ce mercato, l’OM a déjà mis la main sur Luis Suarez pour renforcer son attaque. Mais Pablo Longoria souhaiterait encore un renfort dans ce secteur de jeu, un « grand attaquant ». Si Dries Mertens, Alexis Sanchez et Alassane Plea ont été évoqués, l’OM se pencherait aussi sur Memphis Depay, poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Le cas du Néerlandais fait énormément parler cet été et de nouveaux éléments ont été apportés.

L’OM jouera la Ligue des champions la saison à venir. Et pour tenter d’être compétitif, Pablo Longoria a promis un mercato animé. Dès lors, Ruben Blanco, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Isaak Touré et Jonathan Clauss ont été recrutés. Au niveau de l’attaque, c’est en revanche plus calme. Et même si Luis Suarez a fait son arrivée surprise en provenance de Grenade, le buteur colombien ne devrait pas être le seul renfort offensif. En effet, Pablo Longoria voudrait attirer un gros nom en attaque. Dries Mertens, Alexis Sanchez, Alassane Plea et Memphis Depay ont été cités. D’ailleurs pour l’ancien joueur de l’OL, l’OM sait à quoi s’en tenir…

Le Barça n’en veut plus

Le FC Barcelone a réalisé un mercato de haute volée jusqu’à présent. Les Catalans se sont notamment beaucoup renforcés au niveau de l’attaque. Ousmane Dembélé a finalement prolongé, Raphinha est arrivé en provenance de Leeds et surtout, la superstar Robert Lewandowski a débarqué du Bayern. Un mercato offensif XXL qui semble condamner Memphis Depay. Même si le Néerlandais désire rester en Catalogne, le FC Barcelone a déjà fait son choix : vendre Memphis Depay dès cet été.

Une grosse concurrence

Memphis Depay est donc plus disponible que jamais cet été. Une aubaine pour l’OM… Enfin presque. En effet, les Olympiens devront batailler dur pour attirer l’ancien Lyonnais. De nombreux gros clubs européens seraient sur la piste du Néerlandais. En Serie A, l’AC Milan, l’Inter Milan et Naples, qui vient de perdre Dries Mertens, seraient intéressés. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque la Juventus aurait relancé son intérêt cet été ! Les Bianconeri avaient déjà essayé de le faire venir libre l’été dernier. Mais il n’y a pas qu’en Italie qu’on s’intéresserait à Depay. En effet, Tottenham a été cité comme club intéressé, et l’OL penserait aussi à le faire revenir après avoir acté les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. D’ailleurs, le journaliste Gerard Romero a confirmé ce mardi toutes ces précédentes rumeurs ! En effet, Memphis Depay aurait bien des offres venant d’Angleterre, d’Italie et de France. Néanmoins, Fabrizio Romano a assuré que Tottenham ne serait en réalité pas intéressé par l’attaquant du FC Barcelone.

Le prix est connu

Et pour s’attacher les services de Memphis Depay, l’OM et les autres prétendants sont désormais fixés. Ainsi, Gerard Romero révèle que le FC Barcelone aimerait récupérer entre 15M et 20M€ pour son joueur, arrivé libre l’été dernier. Affaire à suivre...