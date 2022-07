Foot - Mercato - OM

Ce calvaire pour le mercato et les finances du projet McCourt

Publié le 26 juillet à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 26 juillet à 14h34

Même s’il est sous contrat pour encore un an avec l’OM qu’il avait rejoint à l’été 2018, Kevin Strootman n’entre plus du tout dans les plans du projet McCourt et continue d’être poussé vers la sortie. Pablo Longoria tente actuellement de conclure un deal avec le Hellas Vérone impliquant le milieu de terrain néerlandais, mais là encore, le dossier s’avère très compliqué.

Depuis le début du fameux Champions Project à l’OM et le rachat du club par Frank McCourt qui avait été opéré en octobre 2016, les opérations se sont enchainées à chaque période de mercato. Certaines ont été une véritable réussite (Sanson, Payet, Mandanda…), mais d’autres recrues de l’OM ont très rapidement pris des allures de flop (Mitroglou, Abdennour, Evra). Et le symbole le plus criant des échecs de l’OM sur le mercato reste très certainement Kevin Strootman.

Strootman, un choix de Rudi Garcia

À l’été 2018, alors que Rudi Garcia était encore entraîneur de l’OM et avait la mainmise sur le recrutement avec un gros budget à sa disposition pour le lancement du projet McCourt, Kevin Strootman débarquait au club. Ancien protégé de Garcia à l’AS Rome, le milieu de terrain néerlandais avait été l’un de ses choix prioritaires pour renforcer l’OM, et ce transfert a coûté pas moins de 25M€ en indemnité de transfert, avec un salaire XXL de 500 000€ par mois. Un coup ambitieux sur le papier, mais seulement voilà, Kevin Strootman n’a jamais été en mesure de justifier un tel investissement et a rapidement été mis de côté par l’OM.

Transferts - OM : Le mercato bloqué par un énorme flop du projet McCourt https://t.co/drAFp6u8TZ pic.twitter.com/mzPsHBtEWw — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Son histoire avec l’OM vire à la catastrophe

Après le départ de Rudi Garcia, Strootman n’a jamais retrouvé grâce aux yeux de ses entraîneurs suivants à l'OM, André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, et l’international néerlandais a enchainé les périodes de prêt depuis un an et demi, au Genoa et à Cagliari. De retour à l’OM cet été où il a encore un an de contrat, Strootman pèse toujours terriblement sur les finances du club phocéen, et Pablo Longoria semblait avoir trouvé une solution pour enfin s’en débarrasser…

Strootman-Lazovic, le deal parfait pour l’OM

À la recherche d’un profil au poste de piston gauche pour continuer son mercato estival 2022, l’OM a coché à cet effet le nom de Darko Lazovic (31 ans), joueur du Hellas Vérone. Et dans le but de boucler ce deal à moindre prix, Longoria négocie depuis quelques jours un échange avec le club italien incluant Kevin Strootman, ce qui lui permettrait à la fois de pouvoir faire venir Lazovic mais également au passage d’enfin se débarrasser d’un indésirable qu’il traine depuis plusieurs années à l’OM. Toutefois, l’opération s’annonce très compliquée, et pour cause : Foot Mercato annonce que Kevin Strootman fait bloquer les négociations en coulisses entre l’OM et l’Hellas Vérone puisqu’il refuse de rejoindre pour l’instant le club transalpin. En plus de plomber les finances de l'OM avec son statut d'indésirable au gros salaire, l'ancien milieu de terrain de l'AS Rome serait donc en train de faire capoter un dossier brûlant du mercato. Reste désormais à savoir si Pablo Longoria parviendra enfin à trouver une solution pour se débarrasser de Strootman avant la fin de l'été.