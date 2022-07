Foot - Mercato - PSG

PSG : Les dates clés d’Adrien Rabiot à Paris

Publié le 26 juillet à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Selon les dernières révélations de la presse italienne, Véronique Rabiot, la mère et agent du milieu de terrain français, essaye de concrétiser son retour au PSG avec notamment un deal en échange de Leandro Paredes. L’occasion pour Le 10 Sport de revenir, en 5 dates importantes, sur l’histoire de Rabiot avec son club formateur.

2 juillet 2012 : premier contrat pro au PSG

Alors qu’il n’avait pas manqué d’impressionner Carlo Ancelotti à l’entraînement pour ses premiers mois au contact de l’équipe première du PSG, Adrien Rabiot a finalement signé son premier professionnel le 2 juillet 2012. Une juste récompense pour ce jeune titi, qui faisait assurément partie des éléments les plus prometteurs de sa génération au sein du centre de formation du PSG. Et l’avenir confirmera ces grands espoirs placés en lui.

26 août 2012 : grande première en Ligue 1

Dans la suite logique de ce passage en pro avec le PSG, Adrien Rabiot effectue ses grands débuts en match officiel le 26 août suivant en Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux (0-0). Titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Thiago Motta et Blaise Matuidi, il a directement tapé dans l’oeil des observateurs en réussissant 94 % de ses passes au cours de cette rencontre.

6 novembre 2012 : Rabiot découvre la C1

À l’occasion d’un match contre le Dinamo Zagreb largement dominé par le PSG (4-0), Adrien Rabiot découvre donc la Ligue des Champions. Titularisé par Ancelotti, le jeune milieu de terrain devient à cette occasion à cette occasion plus jeune joueur de l’histoire du PSG à démarrer une rencontre de C1 (17 ans et 7 mois), battant ainsi le record de Mikel Arteta.

31 janvier 2013 : l’exode à Toulouse

Mécontent de son statut d’éternel remplaçant avec le PSG, Adrien Rabiot décide de partir en prêt pour aller s’épanouir et obtenir davantage de temps de jeu. Il est donc prêté sans option d’achat jusqu’au terme de la saison 2012-2013 au Toulouse FC, où il vient pallier la vente de Moussa Sissoko à Newcastle.

31 août 2013 : premier but au PSG

Sous les ordres de son nouvel entraîneur Laurent Blanc qui lui offrira davantage de temps de jeu que Carlo Ancelotti, Adrien Rabiot inscrit ce jour-là contre Guingamp (2-0) son premier but en professionnel avec le PSG.

15 novembre 2016 : Rabiot découvre les Bleus

À l’occasion d’un match amical face à la Côte d’Ivoire à Lens, Adrien Rabiot honore donc sa première sélection avec l’équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. Mais quelques mois plus tard, il ne sera pas retenu par le sélectionneur national pour disputer l’Euro qui se joue en France.

22 mai 2018 : la brouille avec Deschamps

Alors que Didier Deschamps le retient dans la liste des réservistes pour la Coupe du Monde en Russie, Adrien Rabiot l’informe par mail qu’il ne refuse ce statut et ne se mettra pas à sa disposition en cas de blessure ou imprévu. Une polémique qui lui vaudra d’être écarté de la sélection nationale pendant plus de deux ans.

1er juillet 2019 : la séparation avec le PSG

Au terme d’une histoire d’amour avec le PSG qui aura eu son lieu de polémiques et de clashs, notamment en raison de l’attitude de Rabiot qui n’a pas toujours plus à sa direction et ses refus de prolonger son contrat, le milieu de terrain finit par s’en aller libre et s’engage pour quatre ans avec la Juventus Turin.