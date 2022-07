Foot - Mercato - PSG

PSG : Un joueur de Galtier fait pression pour son transfert

Publié le 25 juillet à 12h45 par Quentin Guiton

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Leandro Paredes serait la priorité de la Juventus pour son milieu de terrain. Néanmoins, un accord n’a toujours pas été trouvé, le montant du transfert posant problème. Mais la presse italienne annonce ce lundi que l’opération va s’accélérer cette semaine et que Paredes n’a qu’un désir : rejoindre la Juventus.

Leandro Paredes n’a jamais totalement convaincu au PSG. C’est pourquoi, dans sa volonté de réduire son effectif, le club de la capitale souhaiterait se séparer de son milieu argentin dès cet été. Et un ancien prétendant de Paredes est revenu à la charge : la Juventus. Les Bianconeri ferait du joueur du PSG leur priorité pour accompagner Paul Pogba et Manuel Locatelli au milieu de terrain. Les Turinois voudraient même lui faire de la place en vendant Arthur, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot. Mais ça bloque encore au niveau du coût de l’opération…

Une semaine décisive

En effet, alors que le PSG demanderait au minimum un prêt avec option d’achat de 20M€ pour son joueur, la Juventus proposerait seulement 15M€. Mais ce lundi matin, le Corriere dello Sport déclare que Paredes serait très proche de la Juventus. Cette semaine serait même décisive ! Le club turinois tenterait encore de baisser la demande initiale du PSG. Les Italiens auraient même l'idée d'inclure Adrien Rabiot dans le deal. Véronique Rabiot travaillerait d'ailleurs pour un retour de son fils dans son ancien club !

Paredes ne veut que la Juventus

Et du côté du joueur, c’est très clair. Le quotient italien révèle que Leandro Paredes ne voudrait que la Juventus pour rejoindre son grand ami Angel Di Maria. De quoi mettre la pression sur le PSG...