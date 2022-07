Foot - Mercato - PSG

Paredes, Rabiot… Ça se confirme pour cette grosse opération

Publié le 24 juillet à 12h30 par Thibault Morlain

Après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est Nordi Mukiele qui doit rejoindre le PSG. Mais le marché des transferts est loin d’être terminé dans la capitale. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, ça va encore bouger. Le PSG souhaite en effet dégraisser et parmi les partants, on retrouve notamment Leandro Paredes. Ce dernier serait suivi par la Juventus, ce qui pourrait donner lieu à un grosse opération.

Pour le moment, c’est assez calme au rayon des départs au PSG. Pourtant, le club de la capitale souhaite opérer un gros dégraissage au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Plusieurs indésirables seraient poussés vers la sortie à l’occasion de ce mercato estival. La liste des possibles partants est ainsi très longue et Leandro Paredes pourrait notamment faire partie de ces joueurs qui quitteront le PSG dans les semaines à venir.

La Juventus veut Paredes…

L’avenir de Leandro Paredes pourrait donc s’écrire loin du PSG. Et l’ancien de l’AS Rome pourrait bien faire son retour en Italie cet été. L’Argentin pourrait retrouver Angel Di Maria du côté de la Juventus. Après Paul Pogba, la Vieille Dame voudrait encore se renforcer au milieu de terrain et comme expliqué par Tuttosport ce dimanche, la Juventus aurait ainsi coché le nom de Paredes, qui a souvent été annoncé dans le viseur du club italien ces derniers mois. L’intérêt serait ainsi toujours d’actualité.

… mais le PSG est trop gourmand

Toutefois, un accord serait encore loin d’être trouvé entre le PSG et la Juventus pour le transfert de Leandro Paredes. Les positions de chacun seraient toujours éloignées pour le moment. Alors que Tuttosport évoque un prix fixé à 30M€ par le PSG, le Corriere dello Sport parle d’un montant de 20M€. Mais à chaque fois, cela serait trop élevé pour les Turinois. Du côté de la Juventus, on préférerait plutôt un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 15M€.

Adrien #Rabiot, resté à Turin après ne pas être parti en tournée aux États-unis, sera présent pour le ritiro avec les U23 de la #Juventus. Il a été convoqué par le coach Brambilla pour une semaine de reprise dans la province de Bergame. ✅🇨🇵 @90minFR — Elvin DF (@Elvin_DF) July 24, 2022

Rabiot, la solution ?