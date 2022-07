Foot - Mercato - OM

Longoria sait ce qui lui reste à faire pour William Saliba

Publié le 26 juillet à 03h00 par Thibault Morlain

Pour l’OM, il sera très compliqué si ce n’est impossible de faire revenir William Saliba. En effet, du côté d’Arsenal, on compte enfin sur l’international français pour l’exercice à venir. Il n’empêche qu’il y aurait une ouverture pour s’offrir Saliba. Pas sûr toutefois que l’OM puisse s’engouffrer dans cette brèche. Explications.

Au terme d’une saison plus que réussie à l’OM, William Saliba est donc retourné à Arsenal, où une place l’attend enfin. En effet, depuis son transfert chez les Gunners, le défenseur central n’a jamais eu sa chance. Cela sera donc pour cette saison. Au grand dam de Pablo Longoria qui souhaitait faire revenir Saliba.

« Seule une offre folle… »

William Saliba ne reviendra donc pas à l’OM. Pour autant, il existerait une possibilité, mais Pablo Longoria n’aurait pas les moyens pour. « Arsenal et Saliba parlent à propos du contrat, mais il n’y a pas encore d’accord. Les discussions continuent. Edu et Arteta croient en Saliba pour le projet d’Arsenal et seule une offre folle débloquerait son départ », a fait savoir Fabrizio Romano pour CaughtOffside .

Mercato - OM : Le verdict tombe pour le retour de William Saliba https://t.co/3v67JKb10X pic.twitter.com/brYPSXn8cm — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

L’OM n’a pas d’argent