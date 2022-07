Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce qui scelle le feuilleton Saliba

Publié le 24 juillet à 13h30 par Quentin Guiton

Son prêt du côté de l’OM terminé, William Saliba a fait son retour à Arsenal cet été. L’un des objectifs majeurs de Pablo Longoria était de le conserver à Marseille. Mais la tâche s’avère très compliquée. Saliba souhaite s’imposer chez les Gunners, et son coach Mikel Arteta a répété à maintes reprises son désir de le compter dans son effectif. Et l’Espagnol l’a une nouvelle fois assuré en conférence de presse…

Wiliam Saliba a sorti une saison XXL avec l’OM lors du dernier exercice. En une année seulement, il s’est imposé comme le patron de la défense olympienne, faisant même de lui la révélation de la saison en Ligue 1. Grâce à ses prestations de haut-niveau, Saliba a été sélectionné en Equipe de France cette année. Malheureusement pour l’OM, le natif de Bondy n’était là qu’en prêt sans option d'achat. Il est donc reparti cet été du côté d’Arsenal. Très vite, l’une des priorités de Pablo Longoria était de le conserver. Mais l’opération est très mal embarquée…

Pablo Longoria ne fait plus l'unanimité à l'OMhttps://t.co/encJabSnc7Vous lui faites encore confiance ? — le10sport (@le10sport) July 24, 2022

Saliba veut s’imposer à Arsenal

En effet, il y a d’abord la volonté du joueur. Lors d’un entretien publié récemment sur le site officiel du club londonien, William Saliba a ainsi assuré qu’il souhaitait s’imposer à Arsenal : « Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la présaison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux. C’est important d’être ici avec les fans, ainsi qu’avec mes coéquipiers. J’espère que nous profiterons d’un bon entraînement et de bons matchs, ce qui est important avant le début de la saison » .

Arteta compte sur lui

Mais si William Saliba veut s’imposer à Arsenal, il compte bien jouer. Ainsi, le principal intéressé pourrait être tenté d’aller voir ailleurs s’il n’était pas sûr de bénéficier d’un bon temps de jeu. Là encore, Mikel Arteta a tenu à rassurer le joueur sur ses intentions. Ainsi, après le match amical face à Orlando (3-1), l’entraineur espagnol avait confirmé qu’il comptait bien sur William Saliba la saison prochaine : « Nous avons toujours un plan, a confié l’entraîneur d’Arsenal. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir et vous pouvez voir la façon dont il s'est adapté, la façon dont il a mûri. Il joue bien et nous sommes ravis de l'avoir » .

La tendance se confirme