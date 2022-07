OM : Le verdict tombe pour le retour de William Saliba

Foot - Mercato - OM

Son prêt terminé à l’OM, William Saliba a donc fait son retour à Arsenal. Mais sur la Canebière, Pablo Longoria n’avait pas abandonné l’espoir de faire revenir l’international français. Une affaire compliquée, si ce n’est impossible. En effet, les Gunners comptent sur Saliba cette saison et pour l’OM, il n’y aurait vraiment rien à faire pour retrouver le défenseur central qui a brillé lors du précédent exercice.

Cette fois, c’est la bonne pour William Saliba ? Depuis qu’il a été recruté par Arsenal, le défenseur central n’a jamais eu sa chance chez les Gunners et a enchainé les prêts. La saison dernière, Saliba a d’ailleurs impressionné à l’OM. De quoi lui faire gagner des points auprès de Mikel Arteta qui compte aujourd’hui. Et au grand dam également de l’OM, où Pablo Longoria aurait aimé faire revenir l’international français.

Mais l’avenir de William Saliba va s’écrire désormais à Arsenal. Il n’y aurait plus aucun doute sur le sujet. Et pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé la tendance, expliquant à propos de Saliba : « Arsenal n’a aucun doute. Saliba fait partie du projet et il n’y a pas de négociation avec Marseille actuellement. L’OM aimerait conserver Saliba, mais Arsenal le considère comme un joueur clé pour cette saison ».

Arteta: “We are still a little bit short in some positions for the way that we want to play but it is something that we are trying to address”. ⚪️🔴 #AFC“Saliba? I am really pleased to see the way he is playing. He’s already a top, top player”, Arteta says via @charles_watts. pic.twitter.com/IUxt3nDO1T