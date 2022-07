Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça bouge en coulisses dans ce dossier brûlant du mercato

Publié le 27 juillet à 12h15 par Hugo Ferreira

Après une saison compliquée au PSG, Georginio Wijnaldum devrait déjà faire ses valises. Le Néerlandais n’a plus l’intention de rester dans la capitale, et pourrait rejoindre l’AS Roma, qui s’intéresse à lui. Les négociations seraient bien avancées pour le transfert du milieu de terrain, d’autant plus que le propriétaire des Giallorossi s’est rendu à Paris ce lundi.

L’aventure de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain n’aura pas été très longue. Pourtant, le club de la capitale semblait avoir réalisé un gros coup en attirant l’international néerlandais gratuitement depuis Liverpool lors du dernier mercato estival. Toutefois, après avoir disputé 38 matchs sous la tunique parisienne, le joueur de 31 ans n’a pas su convaincre, et devrait faire ses valises au cours des prochaines semaines. Malgré ses difficultés au PSG, celui-ci possède toujours une belle côte en raison de son passage concluant avec les Reds (2016-2021), et l’AS Roma s’intéresse de très près à sa situation.

Les négociations avancent bien

Après avoir bouclé l’arrivée de Paulo Dybala, l’AS Roma souhaiterait entourer l’international argentin convenablement, et pourrait relancer Georginio Wijnaldum. En effet, les Giallorossi souhaiteraient enrôler le Néerlandais, et selon les informations d’ Il Tempo , les négociations sont bien engagées pour le transfert du milieu de terrain. Un accord pourrait même être trouvé dans les prochains jours.

Friedkin s’est rendu à Paris

Mais selon le média transalpin, Dan Friedkin pourrait également être entré dans les négociations. En effet, le propriétaire de l’AS Roma a voyagé à Paris ce lundi, potentiellement pour aller rencontrer l’entourage de Georginio Wijnaldum afin d’accélérer ce dossier.