OM : Longoria veut forcer le transfert d'un attaquant

Publié le 28 juillet 2022 à 08h45 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2024 à l'OM, Bamba Dieng n'est pas tout à fait dans les plans d'Igor Tudor qui ne manque pas de lui faire savoir. Cinquième dans la hiérarchie des attaquants, l'international sénégalais a très peu joué durant les matches amicaux. Une façon de lui faire comprendre qu'il n'est plus dans les plans marseillais.

Très actif pour renforcer l'effectif de l'OM, Pablo Longoria est plus en difficulté lorsqu'il s'agit de vendre. Et pour cause, cet été encore, des départs sont attendus par Frank McCourt qui souhaite toujours des rentrées d'argent sur le mercato. Il faut dire que pour le moment, mis à part le transfert définitif de Lucas Perrin à Strasbourg qui a déboursé 1,5M€, l'OM n'a vendu personne. Steve Mandanda et Boubacar Kamara sont partis libres, tandis que Nemanja Radonjic et Luis Henrique ont été prêtés.

L'OM veut vendre Dieng

Par conséquent, le club phocéen souhaite absolument réaliser une grosse vente, et les joueurs bankables sont ciblés. C'est le cas de Bamba Dieng. Sous contrat jusqu'en juin 2024, sa valeur est estimée à 12M€, et l'OM sait qu'il peut réaliser une belle plus-value avec l'international sénégalais. Et selon La Provence , Pablo Longoria et Igor Tudor ne manquent pas de lui faire savoir. Malgré des bonnes prestations la saison dernière, Bamba Dieng est relégué en cinquième position dans la hiérarchie des attaquants.

Dieng veut rester, mais...

Ainsi, Bamba Dieng est resté sur le banc contre Middlesbrough (2-0), vendredi puis contre le Bétis Séville (1-1) alors que le joueur est apte. Un signal fort envoyé par Igor Tudor qui préfère donc s'appuyer sur Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, Luis Suarez voire Dimitri Payet en attaque. L'OM veut ainsi faire comprendre à Bamba Dieng qu'il est clairement poussé au départ, alors ce dernier préférerait rester à Marseille cet été.