Foot - Mercato - OM

OM : Clauss, Suarez… Quelle est la meilleure recrue de Longoria ?

Publié le 28 juillet 2022 à 08h00 par La rédaction

Avec la Ligue des Champions à jouer pour cette saison, l’OM devait se renforcer en conséquence sur le marché des transferts. Une grosse mission pour Pablo Longoria, qui avait toutefois déjà montré de quoi il était capable. Mais avec le peu de moyens de l’OM, cela s’annonçait complexe pour le président phocéen. 6 nouveaux joueurs ont toutefois déjà rejoint les rangs phocéens. Quelle est alors la meilleure recrue jusqu’à présent ?

Entre le feu vert obligatoire de la DNCG et le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria n’a pas vécu un début de mercato très simple pour l’OM. Mais aujourd’hui, tout est réglé et le président olympien peut agir sur le marché des transferts, bien que les moyens sont limités. Cela n’a pas empêché Longoria de réaliser déjà plusieurs coups durant cette intersaison. Avec la Ligue des Champions, l’OM devait se renforcer et jusqu’à présent, 6 nouveaux joueurs ont déjà poser leurs valises sur la Canebière.

Une défense renouvelée

Cela a notamment été bougé en défense, surtout en charnière centrale. Avec le retour de prêt de William Saliba, il fallait se renforcer dans ce secteur de jeu. Pablo Longoria avait déjà commencer à prévoir le coup dès janvier. Cet hiver, le transfert de Samuel Gigot avait ainsi été acté. Cet été, le Français est alors arrivé du Spartak Moscou, mais il n’a donc pas été le seul central. L’OM a également tenté un pari sur l’avenir en allant chercher Isaak Touré au Havre. Et Longoria s’est servi sur le marché des joueurs libres, récupérant Chancel Mbemba. A Marseille, on se présente ainsi avec une nouvelle association en défense centrale.



Et toujours en défense, au poste de piston droit, la priorité avait été donnée à Jonathan Clauss, qui sort d’un excellent exercice avec le RC Lens. Courtisé à travers l’Europe, l’international français avait toutefois donné sa priorité à l’OM et le voilà désormais au sein de l’effectif d’Igor Tudor, où il pourrait être d’une grande utilité dans son couloir.

Mercato - OM : A peine arrivé, Clauss se lâche sur son transfert https://t.co/k1XXyy2qOF pic.twitter.com/lOmBR7kZ0S — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

La succession de Mandanda réglée

Cet été, l’OM devait également faire venir un nouveau gardien étant donné le départ de Steve Mandanda pour Rennes. Et c’est en Espagne que Pablo Longoria est allé trouver le remplaçant du champion du monde, la doublure de Pau Lopez. En effet, Ruben Blanco est ainsi arrivé en provenance du Celta Vigo, qui l’a laissé partir en prêt pour cette saison.

Ça bouge aussi en attaque

Si aucun mouvement n’est encore à noter au milieu de terrain, l’OM a enregistré une arrivée en attaque, celle de Luis Suarez. Homonyme de l’Uruguayen, le Colombien a été recruté en provenance de Grenade, venant ainsi renforcer le secteur offensif de l’OM, pourtant déjà bien fourni. Le mercato a ainsi déjà été très mouvementé à Marseille et cela pourrait ne pas encore être terminé puisque Pablo Longoria chercherait toujours à faire venir de nouveaux joueurs.



En attendant d’autres recrues, quelles est la meilleure de Longoria ?