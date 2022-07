Foot - Mercato - OM

OM : C’est confirmé, Longoria met le paquet sur Alexis Sanchez

Publié le 28 juillet 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur les traces d’Alexis Sanchez depuis maintenant plusieurs mois par la presse étrangère, l’OM serait bel et bien en contact avec l’entourage de l’attaquant chilien de l’Inter Milan. Mais Pablo Longoria devra d’abord se séparer d’un attaquant pour envisager ce gros coup…

Très actif depuis le début du mercato estival avec le retour de prêt de Samuel Gigot et les recrutements d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco, l’OM va continuer son recrutement dans les prochains jours. Et alors que Nuno Tavares (22 ans, Arsenal) est sur le point de débarquer en prêt sans option d’achat, Pablo Longoria va également tenter un gros coup en attaque.

Transferts - OM : Longoria a bouclé sa prochaine recrue du mercato https://t.co/sPlQc4vYVa pic.twitter.com/Mb81k9JTSb — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

L’OM proche d'un accord avec Alexis Sanchez

La Provence confirme ce jeudi les contacts entre la direction de l’OM et Alexis Sanchez (33 ans), l’attaquant chilien de l’Inter Milan dont le contrat court jusqu’en 2023. Pablo Longoria aurait effectivement des échanges avec l’entourage de l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan, et Sanchez serait même proche d’un accord avec l’OM.

Il faudra vendre et que Sanchez résilie à l’Inter

Néanmoins, le quotidien régional pose deux conditions pour que ce dossier se concrétise cet été : l’OM devra impérativement se séparer d’un attaquant avant de pouvoir envisager de recruter Alexis Sanchez, et il faudra également que ce dernier parvienne à résilier sa dernière année de contrat à l’Inter. Affaire à suivre…