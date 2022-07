Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prend une décision folle sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'une des priorités de l'OM est de vendre. Et pour cause, Frank McCourt souhaite des rentrées d'argent sur le mercato, et pour le moment c'est très calme. Conscient de la situation, Pablo Longoria s'active en coulisses et ne semble écarter aucune vente.

Cela passe quasiment inaperçu, mais entre les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under et Arkadiusz Milik, et les transferts de Jonatan Clauss, Isaak Touré et Luis Suarez, l'OM a déjà déboursé 62M€ sur le mercato. Une somme très importante que Frank McCourt espère être en mesure de compenser par des ventes. Mais pour le moment, c'est très calme puisque seul Lucas Perrin a été vendu jusque-là. Strasbourg a levé son option d'achat pour environ 1,5M€. Pour le reste, Steve Mandanda et Boubacar Kamara sont partis libres tandis que Nemanja Radonjic et Luis Henrique ont été prêtés respectivement au Torino et à Botafogo.

Personne n'est invendable à l'OM

Mais c'est encore très insuffisant aux yeux de Frank McCourt qui compte bien vendre plusieurs joueurs cet été. C'est ainsi que selon les informations de La Provence , Pablo Longoria a décrété qu'aucun joueur n'été intransférable à l'OM. Bien évidemment, le président olympien ne bradera personne, mais aucun départ ne semble impensable, pas même ceux de Mattéo Guendouzi et Cengiz Under dont les options d'achat viennent pourtant d'être levées. En réalité, seul Pau Lopez paraît protégé compte tenu du fait que le marché des gardiens et très particulier.

Transferts - OM : La prochaine vente du mercato en bonne voie ? https://t.co/3HL5O0mF9D pic.twitter.com/9YI8TGB8QN — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Caleta-Car et Strootman, les vraies indésirables

Néanmoins, bien que personne ne sera retenu en cas de belle offre, certains joueurs sont clairement estampillés comme indésirables. C'est le cas de Duje Caleta-Car et Kevin Strootman. L'international croate, dont le contrat prend fin en 2023, est poussé au départ après avoir refusé de rejoindre Wolverhampton l'été dernier et l'OM attend environ 10M€ pour son transfert. Concernant le milieu de terrain néerlandais, immense flop de l'ère McCourt, Longoria fera tout pour s'en débarrasser.

Peres et Dieng, premiers départs forcés ?