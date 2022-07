Foot - Mercato - PSG

Transfert - PSG: Un geste improbable de cet indésirable de Galtier?

Publié le 28 juillet 2022 à 08h30 par Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Georginio Wijnaldum serait prêt à faire ses valises lors de ce mercato estival pour rejoindre la Roma de José Mourinho. Et alors que son salaire à 9M€ poserait problème pour son transfert, l'international néerlandais serait disposé à faire un geste financier pour faciliter son départ.

En fin de contrat le 30 juin 2021 à Liverpool, Georginio Wijnaldum était tout près de signer librement et gratuitement vers le FC Barcelone. Toutefois, il a finalement changé d'avis lorsque le PSG lui a fait une approche de dernière minute. Après seulement une saison à Paris, Georginio Wijnaldum peut déjà regretter son choix, puisqu'il est devenu indésirable au sein du club de la capitale et est actuellement poussé vers la sortie.

Georginio Wijnaldum prêt à baisser son salaire pour quitter le PSG ?

Alors que Christophe Galtier a posé ses valises au PSG, Georginio Wijnaldum ne fait plus du tout partie des plans du club rouge et bleu. D'ailleurs, le nouveau coach parisien n'a pas convoqué l'international néerlandais pour la tournée au Japon et n'aurait pas fait appel à lui pour la reprise des entrainements au Camp des Loges ce mercredi matin selon L'Equipe . Dans ces conditions, difficile d'imaginer Georginio Wijnaldum effectuer une saison de plus au PSG, et ce, malgré son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024.

De nouvelles discussions imminentes pour le transfert de Wijnaldum ?

Ce mercredi, Il Corriere dello Sport a fait un nouveau point sur la situation de Georginio Wijnaldum au PSG. Et il semblerait que l'ancien de Liverpool soit destiné à signer à l'AS Rome dans un avenir proche. Toutefois, son salaire constituerait un énorme frein à son transfert. Alors que Georginio Wijnaldum disposerait d'un contrat avoisinant les 9M€, les Giallorossi de José Mourinho n'auraient pas les moyens d'assumer un tel salaire et aimeraient voir le PSG payer la moitié. Toutefois, Luis Campos refuserait de faire un tel geste.

Mourinho veut accueillir Georginio Wijnaldum la semaine prochaine