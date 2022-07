Foot - Mercato - PSG

PSG : Dénouement imminent pour ce dossier brûlant du mercatro

Publié le 27 juillet 2022 à 16h00 par Arthur Montagne

Toujours dans l'attente de dégraisser son effectif, le PSG pourrait prochainement trouver un terrain d'entente avec l'AS Roma pour le prêt de Georginio Wijnaldum. Les discussions sont en très bonne voie, notamment grâce aux excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Dan Friedkin, le propriétaire du club de la capitale italienne.

Cet été, l'un des objectifs du PSG sera de vendre afin d'alléger son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont devenus indésirables à l'image d'Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum qui sont tous restés à Paris pendant que les autres membres de l'effectif s'envolait vers le Japon pour la tournée estivale. Et parmi les quatre, c'est bien le Néerlandais qui semble le plus proche du départ.

Vers un accord pour Wijnaldum

En effet, selon les informations d'Alfredo Pedulla, l'AS Roma et le PSG sont proches d'un accord sur la base d'un prêt avec option d'achat que les Parisiens espèrent rendre obligatoire. La question de la prise en charge du salaire est également discutée puisque les Italiens ne peuvent pas prendre en charge les 9M€ annuels de Georginio Wijnaldum. Néanmoins, comme l'explique le journaliste italien, grâce aux excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Dan Friedkin, le propriétaire de l'AS Roma, une solution sera rapidement trouvée.

