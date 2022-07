Foot - Mercato - OM

OM : Longoria se fait officiellement recaler sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Longtemps intéressé par Darko Lazovic, dont le transfert paraissait imminent, l'OM ne va finalement pas réussi à boucler cette opération au sein de laquelle, Kevin Strootman aurait pu être inclus. Francesco Marroccu, directeur sportif de l'Hellas Vérone, met d'ailleurs fin aux spéculations dans ce dossier.

Bien que très actif sur le mercato, l'OM n'en a pas terminé avec son recrutement. Igor Tudor attend notamment un joueur capable d'évoluer au poste de piston gauche. Dans cette optique, le nouveau coach marseillais a rapidement réclamé le transfert de Darko Lazovic, qui était l'un de ses cadres à l'Hellas Vérone. Mais alors que ce transfert semblait bouclé, et que Kevin Strootman devait entrer dans l'opération, tout a capoté de façon mystérieuse. Directeur sportif du club italien, Francesco Marroccu en dit plus.

«Lazovic reste toujours intransférable»

« Lazovic reste toujours intransférable, comme j'aimerais que Antonin Barak reste ici. J'aimerais entendre la version de l'autre partie, parce que que les supporters tombent amoureux des joueurs et c'est normal, moi, je suis le directeur sportif qui est arrivé "demain" et qui doit construire sa crédibilité. C'est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, mais c'est une vérité à réécrire puisque Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le mercato, ne l'a jamais fait descendre de l'avion puisqu'il ne l'a jamais organisé », assure-t-il dans des propos retranscrits par Eurosport .

«Peut-être qu'un jour, Darko racontera la vérité»