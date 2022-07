Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Keylor Navas est totalement relancé

Publié le 27 juillet 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

C'est désormais clair, Keylor Navas sera la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG cette saison. Une situation qui laisse bien évidemment planer le doute sur l'avenir du Costaricien à Paris. D'autant plus que Naples semble avoir relancé la piste menant à l'ancien gardien du Real Madrid qui pourrait animer le mercato parisien.

Titulaire indiscutable dans les buts du PSG pendant deux saisons, Keylor Navas a finalement vu Gianluigi Donnarumma débarquer libre l'été dernier. Et Mauricio Pochettino, qui s'est retrouvé dans l'obligation de gérer cette situation plus qu'épineuse, avait alors décidé de prôner l'alternance entre ses deux gardiens qui ont sensiblement le même niveau. Une stratégie qui n'avait pas porté ses fruits puisque l'international italien a finalement commis une erreur en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Par conséquent, Christophe Galtier a rapidement tranché.

Galtier a rapidement tranché

En effet, lors de sa présentation officielle en tant qu'entraîneur du PSG, Christophe Galtier avait immédiatement annoncé qu'il désignerait une hiérarchie claire : « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif ». A ce moment-là, il refusait de donner le nom de son portier titulaire.

Mercato - PSG : Rien ne se passe comme prévu pour Keylor Navas https://t.co/tS4MA4QOpe pic.twitter.com/VCUqtqoAVg — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Donnarumma numéro 1, Navas numéro 2

Mais lors de la tournée au Japon, Christophe Galtier a finalement vendu la mèche. « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens », assurait l'entraîneur du PSG après la victoire contre les Urawa Red Diamonds (3-0)

Naples relance la piste Navas