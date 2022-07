Foot - PSG

C’est confirmé, Galtier a réglé un dossier brûlant de Pochettino

Publié le 25 juillet à 04h00 par Arthur Montagne

Alors que la saison dernière a été marquée par de nombreux débats sur la hiérarchie des gardiens de but, Christophe Galtier a bien l'intention de rapidement réglé la situation dès son arrivée au PSG. Le technicien français a effectivement annoncé que Gianluigi Donnarumma serait le portier titulaire cette saison.

L'été dernier, le PSG avait décidé de sauter sur l'occasion pour attirer Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. Sur le papier, c'est une très jolie opération, mais le club de la capitale possédait déjà un très grand gardien en la personne de Keylor Navas. Recruté en 2019, le Costaricien venait de réaliser deux énormes saisons à Paris, mais avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, l'ancien du Real Madrid s'est retrouvé sous pression puisque Mauricio Pochettino a remis en cause la hiérarchie en décidant de misant sur une alternance entre ses deux gardiens. Un choix qui n'a pas réellement porté ses fruits.

Galtier a rapidement annoncé la couleur pour ses gardiens

Par conséquent, Christophe Galtier s'est rapidement prononcé sur la façon dont il allait gérer cette situation. En conférence de presse, le nouvel entraîneur du PSG avait effectivement immédiatement annoncé qu'il désignerait une hiérarchie claire : « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif ». A cette époque, il n'avait pas encore donné le nom de son gardien titulaire.

C’est bouclé et c’est clair ! 🧤🧤1- Gianluigi Donnarumma 2- Keylor Navas 3- Alexandre Letellier 4- Sergio Rico — ParisTeam (@Paristeamfr) July 23, 2022

C'est confirmé, Donnarumma est numéro 1

Toutefois, samedi, après la victoire contre les Urawa Red Diamonds (3-0) en amical, Christophe Galtier a annoncé son choix : « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens ».

Quel avenir pour Navas ?

Par conséquent, Keylor Navas est désormais fixé, il sera la doublure de Gianluigi Donnarumma. Mais le Costaricien va-t-il accepter cette situation ? Difficile à dire, mais il pourrait réclamer son départ afin de retrouver un poste de titulaire. Ces dernières semaines, la piste menant à Naples a circulé sur le mercato, mais elle s'est refroidie. Même son de cloche pour Sergio Rico. Dans l'état actuel des choses, l'Espagnol n'est que quatrième dans la hiérarchie, Alexandre Letellier occupant la troisième place grâce à son statut de joueur formé au PSG, ce qui est très utile pour les listes en Ligue des champions. Mais si jamais Keylor Navas venait à partir, Sergio Rico, convoité par Fulham, pourrait devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma.