Foot - PSG

Galtier fixe ses nouvelles règles, le vestiaire prend déjà position

Publié le 22 juillet à 21h15 par La rédaction mis à jour le 22 juillet à 21h17

Le PSG a débuté sa tournée de pré-saison au Japon. À cette occasion, son jeune latéral gauche portugais Nuno Mendes, est revenu sur l'arrivée de Christophe Galtier. Dans un entretien accordé à RMC, le joueur détaille la méthode Galtier, la rigueur que celle-ci impose et la réaction du vestiaire face à cette nouvelle méthode de travail.

Quelques semaines après l'arrivée de Christophe Galtier à la tête du PSG, Nuno Mendes a été interrogé sur les nouvelles règles fixées par l'ancien coach niçois, qui ne compte pas laisser passer les écarts, notamment au niveau des retards, désireux d'avoir un groupe soudé. Au micro de RMC , le latéral du PSG explique les règles mises en place par Galtier.

« L'entraîneur s'est imposé »

Ces dernières saisons, le vestiaire du PSG traînait la réputation d'un groupe ingérable qui dictait sa loi. Les choses semblent avoir changé avec l'arrivée de Galtier. « Je pense que l’entraîneur est arrivé et s'est imposé. On est sur le bon chemin, on a beaucoup de temps pour travailler. Pour l’instant, on est au Japon, on va ensuite partir en Israël et on va devoir donner le maximum pour être en pleine forme . », rétorque Mendes à RMC Sport .

« C’est important d’avoir des règles car sans règles, ça peut être le désordre »