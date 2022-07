Foot - PSG

PSG : La révolution Galtier est déjà validée dans le vestiaire

Publié le 22 juillet à 16h15 par Hugo Ferreira

Si l’effectif du Paris Saint-Germain pourrait encore subir plusieurs changements avant la reprise de la saison, quelques modifications ont également eu lieu en interne. En effet, Christophe Galtier et Luis Campos ont décidé de mettre en place des règles afin de souder le groupe, et d’instaurer une certaine discipline. Un changement totalement validé par Pablo Sarabia.

La révolution est en marche au Paris Saint-Germain. Après avoir choisi de ne plus faire de recrutement « bling-bling » , mais plutôt centré sur les besoins du club, avec des joueurs qui apporteront une vraie plus-value à l’effectif, le PSG a également subi des modifications en interne. En effet, Christophe Galtier ne compte pas laisser passer les écarts, notamment au niveau des retards, et souhaite avoir un groupe soudé.

Galtier a instauré des règles

Afin que personne ne soit au-dessus de l’institution, Christophe Galtier a mis en place des règles. Ainsi, un joueur qui arriverai en retard au Camp des Loges sera contraint de rentrer chez lui, et ne pourra pas accéder aux installations. Pour unir son groupe, le tacticien a également choisi de rendre obligatoire les petits-déjeuners et déjeuners au centre d’entrainement du club. Des réunions durant lesquelles les téléphones portables sont interdits pour favoriser le dialogue entre les coéquipiers. Des mesures qui plaisent à Pablo Sarabia.

Sarabia apprécie l’initiative de Galtier