Foot - PSG

PSG : Retards, clans… Campos et Galtier veulent unir le groupe

Publié le 21 juillet à 10h00 par Hugo Ferreira

De nombreux problèmes ont pu être constatés au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Certains joueurs ont été en retard de nombreuses fois, tandis que l’effectif semblait désuni par la création de clans. Une situation à laquelle Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé de remédier en ajoutant des règles.

Le Paris Saint-Germain compte entamer un nouveau cycle. Au niveau du recrutement notamment, cela a commencé avec le licenciement de Leonardo afin de le remplacer par Luis Campos, tandis qu'Antero Henrique a fait son retour. Désormais, les périodes de transferts devraient servir à attirer des joueurs qui pourront apporter de la qualité et de la fiabilité à l’effectif, et pas uniquement des noms qui feront vendre des maillots. Fini également les salaires démesurés, toutefois, le club de la capitale n’en a toujours pas terminé avec les changements. En effet, c'est désormais au niveau de la discipline que de grosses modifications sont à observer.

Mercato - PSG : La prochaine grosse vente de Campos se précise sérieusement https://t.co/8r6cNht3UY pic.twitter.com/q1DDEj5mcg — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Les retards seront sanctionnés

Alors que Neymar s’est notamment permis de nombreux retards ces dernières années, celui-ci ne semble pas, à l’instar de ses coéquipiers, avoir été rappelé à l’ordre. Cela devrait désormais être le cas. Maintenant, selon les révélations de L'EQUIPE ne pas arriver à l’heure au Camp des Loges ne sera plus toléré par le Paris Saint-Germain. Si aucune excuse valable n’est présentée, alors le joueur devra repartir chez lui, et ne sera pas autorisé à s’entrainer ou à avoir recours aux soins, peu importe l’importance du joueur dans l’effectif.

Le PSG veut unir son groupe

Ces dernières années, la création de clans était un véritable fléau au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Les sud-américains étaient notamment ciblés, car ils semblaient rester entre eux sans vraiment se mélanger avec le reste de l’équipe. Toutefois, la direction veut régler à ce problème. Ainsi, les petits-déjeuners et déjeuners au Camp des Loges sont désormais obligatoires. Des repas durant lesquels les téléphones portables ne sont pas autorisés, afin de favoriser le dialogue entre les coéquipiers. L’objectif est de créer un vrai collectif, et un code de bonne conduite entre les joueurs pourrait voir le jour, puisque Luis Campos et Christophe Galtier aimeraient mettre cela en place, selon les informations de L’Equipe . Des changements qui font déjà leurs preuves, à en voir l'évolution de Neymar.

Un Neymar déjà changé

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar est l’un des joueurs qui est le plus souvent pointé du doigt pour son manque de discipline, notamment au niveau des retards. Cependant, tout semble être en nette amélioration ces dernières semaines. L’international brésilien est par exemple arrivé en avance pour la reprise de l’entrainement, et se plie pour le moment aux règles fixées par les dirigeants. Le tout en continuant de mener sa vie de star, lui qui a réussi à être à l’heure sur une émission de télévision japonaise à 7h30, ainsi qu’au petit déjeuner du PSG.