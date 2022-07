Foot - PSG

Galtier lance sa révolution, une grande décision est prise

Publié le 19 juillet à 12h30 par Amadou Diawara

Comme il l'a annoncé lui-même lors de son arrivée, Christophe Galtier veut bâtir un collectif très fort au PSG cette saison. Dans cette optique, le coach parisien souhaiterait désormais que ses joueurs déjeunent ensemble après les séances d'entrainement du matin, et ce, pour renforcer la cohésion de groupe.

Dès sa signature au PSG, Christophe Galtier a annoncé clairement la couleur. En effet, l'ex-coach de l'OGC Nice veut bâtir un très gros collectif à Paris. Pour ce faire, Christophe Galtier compte mettre tout en oeuvre pour que ses joueurs soient le plus proches possibles, et supprimer tous les passe-droits.

«Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe»

« Toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif. (…) Je suis un coach exigeant, qui aime travailler, mais qui aime aussi voir les joueurs heureux. Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Je veux qu’ils le soient sur le terrain et dans le vestiaire » , a déclaré Christophe Galtier lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraineur du PSG, avant d'en remettre une couche.

«Aucun passe droit, il n’y a que le terrain qui compte, pas d’individualisme et un collectif qui doit être fort»

« L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Comme dans tous les groupes il y aura quelques manquements, cela va arriver. Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe. Mon objectif est que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu qu'ensemble on peut faire la plus grande saison possible » , a ajouté Christophe Galtier. Et lors de sa première séance d'entrainement, le nouveau coach du PSG a fait passer le même message à ses joueurs d'après RMC Sport : « Aucun passe droit, il n’y a que le terrain qui compte, pas d’individualisme et un collectif qui doit être fort » .

Christophe Galtier veut que ses joueurs déjeunent ensemble après les entrainements matinaux